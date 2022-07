Así es la nueva versión de 'Sólo pienso en ti', la historia de amor de dos cordobeses

Los nombres de Mari Luz Castro y Antonio Roldán no llamarían la atención si no fuera porque su historia de amor inspiró el tema 'Sólo pienso en ti' de Víctor Manuel. Ellos eran dos discapacitados que vivían y trabajaban en la Fundación Promi de Cabra. Y allá por 1978 el cantautor asturiano leyó en la prensa un reportaje sobre su particular historia de amor.

Casi 45 años y 3 hijos después, siguen casados y trabajando en Fundación Promi y continúan "juntos de la mano" y también "se les ve por el jardín".

Definitivamente, el popular tema fue un antes y un después en la carrera del marido de Ana Belén. Él mismo reconoce: "Es una de las canciones que más alegrías me ha dado en mi carrera".

Y destaca: "Todavía hoy mucha gente me da las gracias por haberla escrito, porque la canción contribuyó a la visibilización de la discapacidad psíquica".

Igualmente, Víctor Manuel ha aprovechado las redes para escribir: "Muy agradecido por esta muestra de cariño de todos estos grandes músicos y amigos. Todo nuestro apoyo a Mariluz y Antonio y la Fundación Promi. Su historia de amor hizo posible esta canción y su mensaje de tolerancia sigue más vigente que nunca"

Música para visibilizar

Precisamente, con ocasión del 75º cumpleaños del intérprete asturiano, ocho de los más conocidos intérpretes en español han puesto voz a una nueva versión coral: Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rozalén, Santi Balmes (Love of Lesbian) y Sidonie.

Éstos últimos escribían en su perfil de Instagram: "Víctor Manuel siempre está en nuestros viajes: los de la cinta de cassette en el coche de nuestros padres, los de la furgoneta de nuestra banda volviendo de Asturies con resaca de sidra y los que haremos "juntos de la mano". Gracias a las voces que suenan en este 'Sólo Pienso En Ti', gracias a ese productor loco, Paco, y GRACIES a ti, Víctor."

Además, la canción tiene carácter benéfico. La Fundación Promi -bajo cuya tutela continúan Mariluz y Antonio- y la labor que lleva a cabo, serán los beneficiarios del dinero que se recaude por esta nueva versión durante el primer año de la publicación. Igualmente, los artistas que han participado han renunciado a sus ganancias.

La producción ha corrido a cargo de uno de los grandes nombres en el universo indie, Paco Loco. Mientras que Marco Balfagón -ilustrador y artista gráfico- ha llevado a cabo la realización del videoclip y la portada.