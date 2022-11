¿Habrá algún restaurante tres Estrellas Michelín en Córdoba próximamente?

Se afilan los cuchillos, se ajustan las chaquetillas y comienza la cuenta atrás para los mejores chefs de la Península Ibérica.

El próximo 22 de noviembre, lo mejor de la gastronomía española y lusa se reunirá en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo con ocasión de la Gala de presentación de la Guía Michelín España & Portugal 2023.

El Debate de la Gala de este año, La Sala tiene la Palabra, girará en torno al servicio de sala en la restauración y contará con prestigiosos profesionales del sector.

Fran Martínez (Restaurante Maralba, en Almansa, con dos Estrellas Michelín) e Iván Cerdeño (Restaurante Iván Cerdeño, en Toledo, dos Estrellas Michelín) serán los encargados de coordinar el equipo de nueve cocineros de restaurantes con Estrella Michelín de Castilla-La Mancha que elaborarán la cena de la Gala.

A buen seguro que el evento trae buenas noticias para el palmarés español, pero, ¿qué restaurantes deberían conseguir las tres Estrellas Michelín?

¿Habrá alguno cordobés -del barrio de Cañero, para más señas- en las quinielas?

La sección gastronómica del diario El Español -en su edición digital-, bautizada como Cocinilllas, da algunas pistas, en una de sus últimas informaciones, sobre los nombre que se barajan o pudieran barajarse en los mentideros culinarios.

"La eterna duda, la pregunta que nos hacemos todos los años, el acceso a la máxima categoría solo apta para unos pocos elegidos... ¿tendremos nuevo restaurante con tres Estrellas Michelín en España?

Hasta el 22 de noviembre de noviembre no habrá certezas, por eso apunta: "Imposible saberlo seguro, es algo que depende de muchísimos factores, pero se oye muchísimo por los círculos de la gastronomía que este año España tendrá nuevo tres estrellas Michelín. Lo cierto es que hasta el día de la gala no saldremos de dudas y cualquier cosa anterior no es más que un rumor".

No obstante, en Cocinillas se dan nombres propios, y uno de ellos apunta directamente a Córdoba y al restaurante de Paco Morales: "Desde hace años suenan nombres como Mugaritz, Ricard Camarena, Cocina Hermanos Torres, Noor, Coque, Amelia, Disfrutar, Voro, Culler de Pau, Skina o Atrio".

Y acaba diciendo: "Desde luego todos lo merecen, pero la Guía es extremadamente exigente con esta categoría. No solo vale estar a la altura un año determinado, hay que demostrar una constancia y recorrido, por lo que nunca podemos saber si este será el año para alguno de ellos".

La globalización española