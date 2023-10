¡En vídeo! Pipi Estrada ya tiene un cóctel con su nombre en Córdoba

Kameleónika 84 es uno de los establecimientos de restauración favoritos de los rostros conocidos cuando vienen a Córdoba. El último en pasar por sus instalaciones ha sido el periodista y colaborador televisivo José Manuel 'Pipi' Estrada.

"¿Qué tal? Soy vuestro amigo Pipi Estrada y hoy he venido a Córdoba a disfrutar de Kamaleónika. ¿Y sabéis por qué? Pues porque yo también soy camaleónico. Y me han dado este cóctel, ¿y sabéis cómo lo hemos bautizado? Como el Pipi Cóctel ¡Qué alegría me está dando! ¿Con quiénes voy a brindar? Pues con los que realmente merecen la pena, con mi amigo César y con mi amigo Abelardo!", decía Estrada en el vídeo que el propio establecimiento ha compartido en sus redes.

Desde las mismas, agradecían la visita de Pipi: "Hoy tenemos por Kamaleónika 84 a nuestro amigo Pipi Estrada probando y rebautizando nuestros cócteles y repartiendo simpatía y buen rollo como siempre!! Gracias por la visita amigo!", escribían desde las redes del propio restaurante.

Sin embargo, esta no ha sido el único famoso en reponer fuerzas en el restaurante y sala de fiestas cordobesas. Manuel Carrasco recalaba allí tras su último concierto en Córdoba.

"Después de disfrutar de un concierto maravilloso, tuvimos la suerte de que nos visitara el artista del momento. ¡Gracias Manuel Carrasco por tu visita y enhorabuena por esa gira Tour Corazón y Flecha 2023 que está rompiendo todos los récords! ¡Grande Manuel!", escribían desde el perfil del propio establecimiento.

El de Isla Cristina accedió al local y subió a un reservado entre los vítores de sus seguidores y las miradas curiosas de los clientes del establecimiento, a quienes dedicó un cariñoso saludo desde las escaleras.

La última vez que Carrasco Kamaleónika 84 fue el pasado mes de julio, cuando el grupo Morat y Manuel Carrasco compartieron mesa y mantel en un reservado la noche previa al concierto de los colombianos en la Plaza de Toros de Córdoba. De sobra es conocida la excelente relación que el onubense y los colombianos mantienen dentro y fuera de los escenarios. Y al parecer no sólo comparten su amor por la música sino también por la buena gastronomía.