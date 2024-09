El pueblo de Córdoba que recupera la tradición centenaria de las cascabeleras

Los abuelos de la localidad aún recuerdan la tradición de las cascabeleras, que poco a poco se fue dejando desaparecer en este municipio de la Vega del Guadalquivir. Las cascabeleras se hacen con melón o sandía y el objetivo es cortarlos y adornarlos para que sirvan de farol. Ahora, un ambicioso proyecto municipal para la recuperación se tradiciones quiere volver a unir a mayores y pequeños en torno a esta celebración.

El Ayuntamiento de Guadalcázar ha puesto en marcha un Concurso de Cascabeleras, que se llevará a cabo la noche del 13 de septiembre en las escaleras de la iglesia de la calle Celedonio Villa a las 20:30. El concurso vendrá acompañado de un paseo nocturno por las calles de la localidad.

Esta iniciativa corresponde a un plan por parte del Consistorio para recuperar antiguas tradiciones del municipio como ya se hizo con el Miércoles de Ceniza, el Domingo de la Piñata o San Judas.

Para participar, los aspirantes deberán inscribirse en la plaza de España entre las 20:30 y las 21:00 del 13 de septiembre, en la zona habilitada a tal efecto. No habrá límite de edad, y se repartirán tres premios de igual categoría entre las cascabeleras más originales. En ellas se podrá usar cualquier tipo de dibujo que no resulte ofensivo, pero con la particularidad de que no podrán aparecer ni nombres ni iniciales, ni ningún otro elemento que las haga reconocibles. El paseo nocturno será obligatorio para todos los participantes, y no llevarlo a cabo conllevará la descalificación del concurso. La entrega de premios se llevará a cabo en el mismo día, una vez que finalice el paseo nocturno.