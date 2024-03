Si estas pensando en casarte, los mejores fotógrafos de Córdoba son...

Si estás pensando en casarte o ya tienes fecha pero aún no sabes quién se encargará de hacer las fotos del gran día, no desesperes. La web especializada Bodas.net acaba de dar a conocer a los ganadores de sus Weddings Awards 2024. Y estos son los vencedores en la categoría de Mejores Fotógrafos en Córdoba: Antonio Castillo, Antonio Jesús Serrano, Pedro Marín, Javi Hinojosa, Juan Manuel Vacas Fotografía, Piensa en Photo, Rafael Badía Fotografía, Quesada Fotógrafos y Bretodó.

Igualmente, si quieres rematar las cuestiones audiovisuales del gran día, toma nota de los tres profesionales que realizan oficialmente los Mejores Vídeos: Antonio Castillo, José Lechuga y Xe Marín Cinematografía de Bodas.

Cifras de récord

Al contrario de lo que se pueda imaginar, cada vez son más las parejas que deciden pasar por el altar. En concreto, y según los últimos datos actualizados, más de 179.000 matrimonios se celebraron en 2022, según el INE. Esta cifra representa el mayor número de bodas desde 2010, algo que no es de extrañar si nos fijamos en datos como el recientemente publicado por The Knot, empresa que pertenece al mismo grupo de Bodas.net, The Knot Worldwide, en el informe The Knot Worldwide Future of Marriage Report: el 81% de los encuestados de la generación Z afirma que está abierto a la posibilidad de casarse. Pero al igual que crecen las bodas, el número de profesionales que se dedica en exclusiva a este tipo de eventos también aumenta. Solo en el directorio de Bodas.net hay más de 55.000 empresas registradas del sector nupcial (más de 2.000 son empresas andaluzas).

Y es que en una celebración tan importante como esta, que en Andalucía tiene un coste medio de 21.456 euros y a la que acuden de media 149 invitados (por encima de la media nacional que se sitúa en los 117 invitados), según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de Esade, Carles Torrecilla y Google, las parejas quieren contar con los mejores profesionales para su gran día. Por eso no es de extrañar que el sector nupcial sea un sector que mueve entre 4.300 y 4.800 millones de euros al año solo en España y de manera directa, según datos de Bodas.net y el INE.

Un premio a la calidad profesional del sector nupcial

Un año más, Bodas.net ha entregado los ya conocidos Wedding Awards a las mejores empresas del sector nupcial. Este galardón sirve como indicador de calidad para las miles de parejas que están organizando su boda y son los únicos premios del sector otorgados en base a las opiniones de las parejas que ya se han casado. Este año se han basado en más de 750.000 opiniones de parejas que se han casado en España. Este hecho es muy significativo si se tiene en cuenta que el 86% de los contrayentes buscan ideas a través de Internet, el 65% buscan los proveedores online y el 44% buscan opiniones, según datos del Libro Imprescindible de las Bodas.

Precisamente por eso, "año tras año, este premio se ha convertido en una referencia del sector y en una garantía para las parejas que organizan su boda: los novios y las novias que están preparando su gran día así lo reconocen", afirma José Melo, Vicepresidente de Ventas para Europa de Bodas.net.