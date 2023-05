El patio más antiguo de Córdoba es...

En la ciudad de los Patios por antonomasia es capital identificar cuál es el más antiguo de Córdoba. Diversidad de teorías y fechas al margen, es el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Sus orígenes más remotos está en el patio de abluciones califal, que dará paso al patio cristiano. Así pues, la finalidad del patio a lo largo de la historia ha sido muy diferente.

En efecto, de la purificación ritual previa al rezo musulmán, se transformó en uno de los escenarios esenciales para el desarrollo del ceremonial católico de la Catedral. Estaba reservado al tránsito de las figuras más solemne.

Esta diferencia no se dará no sólo en las funciones sino también en su distribución. En pleno esplendor califal, la fachada norte estaba abierta al patio. No será hasta el siglo XIII cuando la Reconquista se materialice en la construcción de las capillas, que posibilite su proceso de cerramiento.

Son muchas las teorías que no llegan a un consenso común en torno a la presencia de las galerías que delimitan a este espacio. "Así, mientras que algunas fuentes datadas en 1236, hacen alusión a "la claustra de Santa María", el testimonio de Ambrosio de Morales arroja la ausencia de pórticos en época musulmana", apuntan desde la propia web de la Mezquita-Catedral.

No obstante, es incuestionable que las tres galerías fueron reconstruidas durante el episcopado de Martín Fernández de Angulo (1510-1516), y llevan la firma del arquitecto Hernán Ruiz I.

De la misma forma hay "absoluta certeza en apuntar que su denominación e imagen actuales son deudoras de la labor emprendida por el obispo Francisco Reinoso (1597-1601)". Él es quien imagina el espacio como un jardín.

A día de hoy el Patio está lleno de Naranjos, palmeras y cipreses se elevan en hileras, que evocan la distribución de las columnas que pueblan la sala de oración.

La inmortal relación de la arquitectura y el agua que ha caracterizado a Córdoba desde hace más de trece siglos, se materializa con el funcionamiento de los surtidores y las fuentes de Santa María y del cinamomo.