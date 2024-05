La firma montoreña Larhha aúna arquitectura y moda en sus diseños para una mujer empoderada y valiente

El diseñador montoreño Miguel Jesús Martín Larhha aúna en sus creaciones la arquitectura y la moda para vestir a una mujer empoderada, valiente y segura, a la que intenta "sacar de su zona de confort".

Este diseñador incide en que quiere que las mujeres que vistan sus creaciones se sienta como él pretende que sean: "Me vienen muchas mujeres inseguras y yo las saco de su zona de confort. Y es cuando la seguridad llega, es cuando se envalentonan, cuando se sienten seguras, empoderadas", ha indicado.

Nacido en Montoro (Córdoba) y arquitecto de formación decidió, después de trabajar diez años en este campo, que no podía esperar más para dedicarse a su pasión, por lo que hizo un máster de Arquitectura y Moda que "fue el que le abrió al campo" del diseño.

Reconoce que quiere dedicarse a la moda desde que era niño, desde que veía a su madre y a su abuela paterna hacer patrones y coser, cuando le daban lo que les sobraba para hacer recortes. "Cuando trabajaba de arquitecto comencé a hacerle los patrones y a imprimírselos para aligerar su trabajo, y fue ahí cuando vi que se podían conjugar mis dos inquietudes", ha explicado.

Influencia materna

Esa influencia materna sigue estando presente en la actualidad, tanto en el nombre de la marca Larhha, que viene de su apellido materno Lara -aunque con dos haches, por su manía por los sombreros (hat en inglés)-, como en su trabajo diario. "En mis comienzos trabajaba con mi madre, ella en Montoro y yo en Madrid, pero luego decidí sacarla de la ecuación porque no quería agobiarla. En mi última colección sí hemos vuelto a trabajar juntos", ha señalado.

Es una colección que Larhha necesitaba que "no fuera tan comercial" sino que saliera del "corazón" y, para ello, nada mejor que contar con su madre que siempre ha estado con él "al pie del cañón". En su última colección han estado los dos solos, en su casa de Montoro, para sacar adelante los diseños que han desfilado en la Barcelona Fashion Week.

Los primeros diseños de Miguel Jesús Marín los presentó en la pasarela CODE 41, en las ruinas romanas de Itálica, durante la Semana de la Moda de Sevilla en 2021, una experiencia "fantástica" porque para un arquitecto como él poder mostrar sus diseños en ese enclave fue "maravilloso".

Sin abandonar del todo la arquitectura

Estaba en Córdoba porque tenía que terminar unos vestidos de boda y al día siguiente fue el confinamiento, por lo que pasó dos meses diseñando. Fue entonces cuando se gestó una pieza que después llevaría la cantante Lola Indigo, que fue por la que empezaron a llegarle proyectos. Después ha desfilado en las dos últimas ediciones de la Barcelona Fashion Week.

Aunque en su trayectoria como diseñador no ha abandonado la arquitectura hasta el año pasado, en sus prendas sigue habiendo reminiscencias de ésta: "Yo diría que un 70 o 75 % de mis diseños son arquitectura", ha señalado. Tiene claro que su propuesta artística debe aunar la moda urbana, de capucha, con el diseño más elevado; una estética que él mismo ha bautizado como hood couture.

Desde el principio supo que iba a jugar con las escalas, es decir iba a llevar lo grande a lo maxi y lo pequeño a lo mini, siempre con una idea recurrente en Larhha como son los sombreros o los tocados.

Miguel Jesús Martín ha asegurado que, en todas las colecciones, incluye sombreros y tocados porque para él es "muy importante empezar desde arriba, porque así se puede crear la silueta que uno quiera, un animal, un alien...". En su opinión, al contrario de lo que "nos han contado a la hora de levantar un edificio, antes de las paredes y del recubrimiento, se coloca el tejado y eso es lo que yo hago con mis diseños".

Inspirado por Balenciaga

Reconoce que el diseñador por el que se siente inspirado es Balenciaga: "Sé que es un clásico, pero en mí llega a tal extremo que en Guetaria, donde nació, me fui al cementerio a ver su tumba a ver si me inspiraba", ha apostillado. Aunque tiene su taller en Madrid no quiere olvidar su pueblo, Montoro, lugar al que pertenece, donde su madre sigue trabajando en su taller y al que vuelve cada dos o tres semanas.

En Madrid hacen los vestidos de novia y el diseño para la calle, "los que van pidiendo", y en Córdoba cuenta con gente que trabaja con él para quienes no quieren desplazarse hasta la capital de España para hacerse un vestido.

No reniega de sus raíces andaluzas, todo lo contrario, pero intenta evitar su influencia continua porque no quiere que se le encasille, aunque hace trajes de flamenca y le encanta, no pretende que el resto de sus diseños tengan todos la misma raíz. Tras su paso por la Barcelona Fashion Week el pasado mes de abril ahora se encuentra en un momento en el que se ha "prohibido" a si mismo pensar en diseños, porque tiene que comercializar la última colección. "Como no materialicemos la inversión del desfile pasado, me pongo otra vez a soñar y se acaba la aventura, hay que pensar en la parte empresarial del negocio para poder seguir adelante".