'El gran premio de la cocina' reprende a los concursantes por no poner queso al flamenquín y las redes se indignan

Córdoba/Televisión Española ha estrenado la nueva programación de otoño. Además de La Revuelta de David Broncano y la enésima temporada de Masterchef, La 1 ha lanzado El Gran Premio de la Cocina, un talent culinario que se emite cada día a partir de las 14:00 y que enfrenta a dos equipos de cocineros amateur en torno a una misma receta; la presentadora es Lidia Bosch.

En su segunda emisión, este martes, los concursantes tenían que mostrar su destreza con la comida andaluza mediante la elaboración de un gazpacho, una tortillita de camarones y un flamenquín, uno de los grandes clásicos de la cocina cordobesa.

Los gazpachos quedaron mal emulsionados, las tortillitas crudas y del grosor de "hamburguesas" y los flamenquines, secos y con el rebozado poco "crocante", como se quejaron los jueces. Aunque fue el chef Javier Estévez, dueño de La Tasquería, un local inaugurado en 2015 en el madrileño barrio de Salamanca, quien echó en falta un ingrediente más jugoso en el flamenquín, concretamente queso.

"El queso que le falta al flamenquín es el transmisor del sabor"

"El flamenquín me interesa bastante", dice el chef Estévez al principio de su evaluación. Y pregunta a bocajarro tras cortarlo por la mitad: "¿Queso le habéis puesto?". La yaya Julia, la concursante decana y autora del flamenquín, dice que no. "Yo creo que lo agradecería, y quedaría más jugoso, porque se ve seco", dice el cocinero profesional, especialista en casquería, que en un momento llega a carraspear. "No está mal, pero podría ser mejorable".

"No huele a nada, y la cocina tiene que oler", le reprende otro jurado, el chef Íñigo Urrechu. "¿Y eso por qué ha sido? Porque no teníamos grasa, que es un tramisor de sabores. El queso que le faltaba es el transmisor del sabor", le explica a la concursante, que en un momento le da la razón. "Lo que hemos hecho es carne con carne", asume. "Gran lección", concluye Lidia Bosch de fondo.

Indignación y burlas en X

La reprimenda a los concursantes por no poner queso en el flamenquín ha tenido respuesta pronto en las redes sociales, indignadas por saltarse la receta tradicional. "Siento contradecir a los jueces, pero si un flamenquín lleva queso NO es un flamenquín. El flamenquín lleva lomo de cerdo, jamón y el rebozado. Punto", dijo un usuario en la red social X.

"¿De dónde ha sacado el jurado que el flamenquín debe llevar queso?", se pregunta otro. "Pero que los flamenquines no llevan queso... Que os lo dice un cordobés criado entre flamenquines", responde otro usario. El programa, finalmente, ha pedido disculpas en internet: "Perdón a todos los cordobeses que hayan visto el programa: la receta original de flamenquín no lleva queso".