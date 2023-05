La única taberna de Córdoba donde sirven el flamenquín con salsa de chocolate

En plena época de Patios en Córdoba la calle San Basilio es un hervidero de transeúntes, no sólo en busca de las flores más bonitas sino de los bares, restaurantes y tabernas donde comerse, literalmente, la ciudad.

A la altura del número 52 está uno de los establecimientos más cotizados de la zona, no sólo por su oferta gastronómica sino también por su ambiente auténticamente cordobés. Taberna La Viuda cuenta con más de 30 propuestas que sorprenden al comensal por su elaboración y que aúnan el sabor cordobés, la tradición y la creatividad.

Con este punto de partida no es de extrañar que en su cocina se reinvente y eleve a la máxima potencia dos platos tan conocidos, arraigados y locales como el flamenquín y el rabo de toro. El resultado es el flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate y jugo de rabo de toro.

El making of de este plato lo cuenta Paco Rosales, gerente del establecimiento: "Era una forma divertida de probar dos grandes platos de la cocina cordobesa sorprendiendo a aquellos que nos visitan. Este plato va acompañado de salsa de chocolate que da un plus original a esta elaboración. La salsa se debe a la influencia de la gastronomía cinegética, los cazadores cordobeses que venían de África traían cacao, y hacían salsas en sus platillos unidos a este ingrediente que no sólo sirve para endulzarnos, sino que le damos un valor añadido a otros platos como puede ser este ya que va unido mucho a su sabor. Ya hace años mi abuela hacia este tipo de salsa y la saboreo hoy como si fuera ayer".

Pero que nadie se alarme porque para los más clásicos también sirve flamenquín cordobés y quienes arriesguen en la mesa -pero no mucho- pueden optar por el flamenquín de queso La Viuda.

Lo mismo ocurre con el rabo de toro cordobés, que elaboran siguiendo la receta del antiguo Bar Rosales).

No obstante, ir a la Taberna La Viuda trasciende lo propiamente gastronómico. Ofrece una experiencia completa compuesta por espectáculos en directo, arte y gastronomía de calidad. Así pues, algunos días en el establecimiento de la familia Rosales amenizan la velada con música en directo. De hecho, quienes acudan los jueves podrán disfrutar de un espectáculo folclórico mientras degusta su comida