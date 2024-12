Córdoba tendrá su propio Jurassic Park a comienzos de 2025

No sólo de elfos, papá noeles, belenes y alumbrado vive la Navidad en Córdoba. Los dinosaurios están decididos a convertirse en protagonistas en la oferta de ocio de las familias a comienzos de 2025. Del viernes 4 al domingo 19 de enero elCentro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero acogerá la exposicion Criaturas Jurásicas.

Aterriza en Córdoba después de una exitosa gira por varias capitales españolas. El CEFC se transformará en un pequeño parque jurásico en el que podrán disfrutar y aprender mayores y pequeños. "Se trata del primer evento 100% familiar que se va a celebrar en el CEFC y hemos querido que coincida con las vacaciones de Navidad, para que las familias cordobesas puedan disfrutar de una exposición que combina la espectacularidad de esa réplica a tamaño real de los más de 40 dinosaurios que componen esa exposición, con actividades educativas, las nuevas tecnologías de realidad virtual, zonas de juego, castillos hinchables, con las que se va a llenar el espacio principal del CEFC", ha adelantado Blanca Torrent, teniente de alcalde de Reactivación Económica y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, durante la presentación de la muestra.

"Estamos muy contentos de acoger a esta exposición y, sobre todo, de mostrar una imagen diferente del CEF, alejada de ese turismo de congresos o de ferias comerciales que llevamos ofreciendo a la ciudad de Córdoba y que apuesta por el ocio familiar para acoger actividades centradas 100 % en los intereses de esas familias cordobesas", ha subrayado, para después añadir. "Aucorsa colabora activamente con todas las actividades del CEF y que aquellos que quieran disfrutar de Criaturas Jurásicas pueden llegar al centro de exposiciones en la línea 8 y que quienes lo hagan en sus vehículos particulares saben que cuentan con parking gratuito. Indiscutiblemente no nos podemos olvidar de todos los taxistas que tan buenas labores están desarrollando durante cada uno de los encuentros que hacemos".

"Sólo recordaros que nuestra expo, aparte de una expo, es una actividad. Hay muchas actividades para poder hacer en familia, desde los más pequeñitos a los adultos. Lo bueno de vuestras instalaciones es que son perfectas para nuestro evento. Va a haber un ambiente muy chulo. Va a estar muy bien ambientado. No va a dar miedo porque somos para familias", apuntaba Newton Orgo, organizador de la muestra. "Nosotros empezamos nuestra actividad hace tres años. Estuvimos mucho tiempo en Australia. Lo tragimos para acá y empezamos en el norte. Hicimos toda la parte del norte hasta Galicia, luego fuimos bajando y este año hemos empezado en Andalucía y la última plaza que hemos hecho ha sido en Sevilla, en La Cartuja. Y la verdad es que estamos muy contentos, como aquí abajo, no se está en ningún otro sitio", ha puntualizado. Igualmente, ha destacado: "Aplicamos tecnología que es animatrónica y que hace que se parezcan lo más posible a un dinosaurio real o lo que pensamos que podría haber sido un dinosaurio real. Se mueven, rugen, respiran y la verdad es que están muy, muy logrados. Traemos una variedad de más de 40 dinosaurios". No faltarán "los que son los más famosos: tiranosaurios, triceratops, velociraptos, brachiosaurios y muchas especies más, tanto herbívoros como carnívoros".

El precio de la entrada es de ocho euros para los adultos y seis para niños (hasta 12 años). Y es gratis los menores de 2 años. Se pueden sacar allí mismo o en la web del evento ahí pueden sacar entrada también.

El horario de la exposición es viernes de 17:00 a 21:00; y sábados y domingos de 11.00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.