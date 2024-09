El cóctel del barman cordobés que te servirá para sacarle partido a la piña de Mercadona aunque no ligues

Sin duda, la piña se ha convertido en la fruta del momento a raíz de la moda de acudir a última hora de la tarde a los supermercados Mercadona para intentar ligar. ¿Contraseña? Poner la piña bocabajo y chocar tu carro con el de alguien que la haya dispuesto en la misma posición y, obviamente, llame tu atención.

Pero si eres uno de los que no ha tenido suerte y te has ido a casa con la única compañía de la piña, no desesperes. Siempre puedes hacerte uno de los cócteles más celebrados de la historia, la piña colada, y quién sabe si llegarás a conquistar con el combinado a tu crush.

El barman cordobés Santiago Madueño, propietario de Distrito Cocktail Bar (Goya, 8), una de las mejores coctelerías de España y Portugal, nos ha dado la receta, que es uno de sus best seller desde hace años. Para elaborar su piña colada vas a necesitar una picadora, robot o similar y poner algo más de medio vaso de trocitos pequeños de hielo o hielo pilé, una taza de zumo de piña (aquí puedes comprarlo hecho o licuar piña fresca), un vaso de chupito de leche de coco, la misma medida de ron blanco y azúcar al gusto. Trituras hasta que todo se integre bien y sirves en un vaso alto y de base ancha la mezcla. Para decorar, puedes usar algún trozo de piña en forma de triángulo que dispondrás en la boca del vaso ¡Y listo!

Por cierto, ¿sabías que la piña colada es la bebida oficial de Puerto Rico? No obstante, en lo que no hay unidad de criterio es en su origen exacto. Hay quien lo sitúa en el Hotel Caribe Hilton de San Juan de Puerto, a mediados de los años 50- y en las manos del popular barman Ramón 'Monchito' Moreno.

Sin embargo, hay que atribuye la creación a los piratas que a finales del siglo XIX sembraban el terror en el Caribe, concretamente al temido corsario puertorriqueño Roberto Cofresí, de quien dicen que solía preparar la bebida en su barco El Mosquito.