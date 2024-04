La cantante cordobesa Mayte Adrián, finalista en el programa 'A tu vera'

Apenas faltan unas horas para saber si la cordobesa Mayte Adrián se alza con la victoria en la final del programa de talentos 'A tu vera', de la televisión autonómica Castilla-La Mancha Media.

En programas previos la cantante cordobesa ha sido la valorada con la mejor puntuación obteniendo pleno de verdes por parte del jurado.

María Toledo, cantautora y pianista española, no pudo reprimir un "¡Viva la Plaza de la Corredera! Una artista ¡Qué valor tienes en venir de amarillo!" tras verla actuar. Sin embargo, el citado color que siempre le ha traído buena suerte - como comenta la propia Mayte- que se ha alzado recientemente con primeros premios nacionales de canción española. El look de la cordobesa era de Ufi y Edu, modistos de Puebla de la Calzada ( Badajoz) y como estilista ejerció Sergio Horcas, de Córdoba.

El siguiente juez y profesional, Alejandro Abad, cantautor y productor musical hispano-chileno, se quedó sin palabras y no pudo más que apretar el pulsador verde. Así mismo recordó que cuando escuchó a Mayte por primera vez, le dijo que siguiera por ese camino, que solamente en dos actuaciones ha conseguido mínimo ser una artista, una intérprete muy temida percibiéndolo el mismo jurado.

Y por último, Rafael Rabay, el maestro, hijo del compositor y pianista José Pérez Moradiellos, le preguntó a Mayte qué qué ponía en su DNI porque debería poner 'Coplera'.

"Tienes tres cosas: empaque, señorío y majeza. Eres una paloma que puedes llegar volando donde te de la gana y llegar a esos árboles donde esas ramas están llenas de coplas y tú en cada una de ellas y en lo distinto que sean las hojas (cada una es de su madre y su padre) te puedes posar. Tienes el privilegio de volar dentro de la copla dentro de los distintos estilos, sabes afrontar y darle no solamente lo que encierra cada tema sino, dar giros personales tuyos", aseguró.

Mayte Adrián interpretando el tema A mi Triana compuesto por Moradiellos, consiguió emocionar al maestro Rabay. saltándosele las lágrimas al recordar que parecía que tenía a una de las grandes artistas que pasaron por sus manos.

La artista es finalista del programa, que se emitirá este domingo a las 22:00. Mayte se ha mostrado agradecida, encantada y muy feliz de que esté programa siga apostando por la canción española.

La coplera y artista Mayte Adrián comenzó la gira 2024 el miércoles día 3 de abril, con una orquesta dirigida por Juan Francisco Mata al piano, Moli a la percusión y Fran Rivero, a la trompeta, en una de las ciudades más bonitas del mundo, Chipiona. Rendía tributo a Rocío Jurado al ser la protagonista en la inauguración de la Feria del Moscatel, la feria más joven y la primera en arrancar en Andalucía. Contó con la presencia del alcalde de Chipiona y Sevilla, junto a todo el equipo directivo y técnico de la zona, muy agradecidos con su actuación.

Mayte levantó al público de Chipiona llenando la Caseta Municipal y ganándose el respeto, cariño y admiración de todos ellos.