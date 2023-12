La agenda de este fin de semana en Córdoba l del 15 al 17 de diciembre

Este fin de semana la agenda está repleta de opciones en Córdoba. Mañana a las 12:30 tendrá lugar en la Terraza de la Avenida República Argentina del Mercado Victoria un concierto navideño solidario interpretado por la Banda de Música María Santísima de la Esperanza. El repertorio abarcará temas navideños y valses. Habrá recogida de donaciones de alimentos que serán entregados a la Parroquia Santa Luisa de Marillac y San Martín de Porres para el proyecto La Puerta Verde del párroco Miguel David Pozo.

Carácter solidario también tiene la Gala Navideña Nacho Lozano y Amigos a beneficio de la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias se celebrará mañana a las 20:00 en el Teatro Góngora. El precio de las entradas va de los 16 a los 18 euros. Nacho Lozano presenta un show navideño, muy personal en el que habrá imitaciones de cantantes y varios artistas invitados entre los que destacan el Coro de San Rafael, el Coro de gospel Córdoba, grupo Estación Central, the Elegance Duet, el grupo a Capella Onfive que ahora y un sinfín de amigos y alumnos. Un show de dos horas con distintos estilos musicales, pero con un único foco, que no es otro que ayudar y concienciar sobre esta enfermedad que afecta tanto a los usuarios como a sus familiares. Este evento será posible gracias al patrocinio de Sadeco Córdoba. Los asistentes pueden comprar su entrada en la web de IMAE y en la Sede Asociación San Rafael de Alzheimer C/ Escritora Gloria Fuertes s/n (957764533).

Quienes aún no hayan adquirido regalos para sus seres queridos podrán hacerlo en el Mercadillo Navideño que estará abierto durante los días 16 y 17 de diciembre en Virgen Cerámica (calle Divina Pastora 11-13 ) en horario de 16:00 a 21:30 el sábado y de 11:00 a 21:30 el domingo.

Mañana el Gran Teatro de Córdoba recibirá de nuevo sobre las tablas a Ana Belén. La cantante y actriz madrileña protagonizará la obra Romeo y Julieta despiertan...

La cita es a las 20:00. El precio de las entradas oscila entre los 12 y los 30 euros.

Ana Belén comparte reparto con Jesús Noguero, Irene Rouco, José Luis Torrijo, David San José / Pablo Amorós

Shakespeare dice que la muerte es el fin de todo y que Romeo y Julieta murieron abrazados en el mausoleo de Verona. Ahora 400 años después, asistimos al encuentro de los dos amantes después de un largo sueño que dura cincuenta años.

Ocio en familia

El Gran Show del Rey León estará durante los días 16 (17:00 y 20:00) y 17 (12:00 y 17:00) en el Palacio de Congresos. Una oportunidad única para los incondicionales del género musical. Aún quedan entradas, cuyos precios van de los 25 a los 28 euros.

El Día de la Lectura en Andalucía se conmemora mañana y en torno a esa fecha se han programado una serie de actividades que combinan diversión y cultura a partes iguales. Las hay para niños y para adultos.

En el Museo Arqueológico, el sábado 16 (17:30) habrá habrá un taller infantil, Marcapáginas con historia, dirigido a niños de con edades entre 6 y 12 años. Las plazas son limitadas y es necesaria reserva previa en este enlace. Con este marcapáginas podemos dejar señalada nuestra página favorita, dibujo o indicar por dónde vamos leyendo. No será un marcapáginas cualquiera ya que irá personalizado con una pieza del museo.

También mañana a las 19:00 está programada una representación de títeres en el graderío de la planta 1ª, Regreso a Ítaca. Es para todos los público y la entrada libre hasta completar aforo. La Odisea de Homero es una obra de referencia de la literatura clásica. Escrita en el siglo VIII a.C., cuenta la historia de Odiseo - Ulises en su retorno a su patria, Ítaca, después de la guerra de Troya. En el Día de la Lectura los asistentes se acercarán a esta historia con una representación de títeres romanos que contarán de manera amena y divertida cómo los dioses griegos ayudaron o entorpecieron la vuelta a casa de Odiseo-Ulises en el reencuentro con su esposa Penélope.

Por otra parte, el Museo de Bellas Artes de Córdoba presenta, de entre su destacada colección de dibujos, una nueva exposición: Dibujos madrileños y valencianos del siglo XVIII. Reúne en torno a una treintena de obras, pertenecientes a la centuria del setecientos. Con ella se trata de exponer y catalogar por primera vez de manera conjunta los dibujos de artistas madrileños y valencianos que trabajaron a lo largo del siglo XVIII en el entorno de la capital de España y en Valencia, teniendo en cuenta la intensa relación mantenida entre ambos ámbitos a lo largo de dicha centuria.

La muestra se exhibe al público en la Sala I de Dibujos y Estampas desde el día 10 de octubre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024.