Palmera de lomo alto, pan bao de gambas al ajillo o brioche de ternera para abrir el Córdoba Califato Gourmet

El Córdoba Califato Gourmet ha vuelto a mostrar la cara más innovadora y original de la gastronomía cordobesa. Porque un total de 20 restaurantes de toda la provincia han ofrecido este lunes en el Paseo de la Victoria su bocado más sabroso en formato de tapa para celebrar el Califato In the Street, que es la jornada inaugural de este certamen gastronómico que marcha por su octava edición y que se desarrolla hasta este martes 18 de octubre, con el plato fuerte de la cena a ocho manos que cierra el primer día.

Ya sin mascarillas, volviendo al formato de las ediciones prepandémicas y con temperaturas más veraniegas que otoñales, centenares de asistentes no han querido perderse cada una de las curiosas tapas que han ofrecido muchos de los mejores restaurantes de la provincia. Todas con su propio estilo y buscando las recetas más sabrosas e inimaginables, pues quienes se encargan de premiar las mejores tapas en esta octava edición serán prestigiosos chefs como los cordobeses Paco Morales y Celia Jiménez, además del invitado de este año, el tres estrellas Michelin Jesús Sánchez, del restaurante Cenador de Amós, en la localidad cántabra de Villaverde de Pontones.

Un trabajo que los diferentes chefs han bordado, como es el caso de Gabriel Cañón, cocinero del Asador Bucán, que con su kebab de pan de pita relleno de crudité de col, cebolla morada y una deliciosa albóndiga de cordero cocinada en su jugo al Pedro Ximénez con salsa de mostaza y miel a la hierbabuena ha creado una barbacoa mozárabe llena de sabor; o también el brioche de ternera, mayonesa de chipotle y cebolla encurtida de Marengo Braserie que ha elaborado Alberto Ceular al más puro estilo snack ideal para abrir el apetito antes de una buena comida.

La gastronomía cordobesa se ha mostrado en multitud de estilos: desde los tradicionales garbanzos con choco de Sanlúcar que ha ofrecido el restaurante Patio Romano, hasta el puré de achiote con jengibre, papada de cerdo asada a baja temperatura con arroz inflado, gel de guayaba, sopaipa cordobesa y limón exprimido creado por Fernando de Toro en Al Grano, o el pan bao relleno de rabo de toro deshuesado con chutney de mango acompañado de tipetas de oloroso ecológico de Bodegas Robles de Antonio Porras, jefe de cocina de la Casa Pepe Salinas.

Eso sí, uno de los establecimientos que más ha llamado la atención ha sido el del restaurante Los Chopos, pues largas colas se han formado a la espera de probar la palmera de hojaldre con lomo alto de vaca madurada en 40 días, queso ahumado de la sierra de Gredos acompañado de salsa romescu cocinada con cerveza cordobesa de la marca Judería. "Tiene la idea del pan brioche que nos ha hecho la panadería El Brillante, pero es algo diferente dentro de lo clásico", ha explicado el chef y propietario Álvaro Jesús Morales.

Por supuesto, también ha habido espacio para restaurantes de fuera de la capital. Prueba de ello es Balma y su pan bao con gambas al ajillo y alga codium con ajo negro que ha traído el chef Rafa Lora desde Palma del Río. De Belalcázar, Gastronómico Gafiq ha ofrecido su particular ensaladilla de boniato blanca con pescado aportando un toque de autor a un plato tradicional.

Lo que no ha podido faltar es el toque extranjero que tan bien se aplica a la gastronomía cordobesa. Eso lo ha demostrado Verde y Carbón con un plato típico de Europa del Este: tortita hecha de harina huevo, paprika y orégano, mogote confitado de Los Pedroches a baja temperatura en su propio jugo con cebolla morada encurtida en vinagre de Toro Albalá y regado con salsa oriental agridulce y granada. Otra prueba ha sido el restaurante mexicano Cielito Lindo con sus tacos de carrillada de cerdo llamados Birria elaborados por Luis Gustavo y Eva.

El gusto asiático -aunque con toques peruanos- tampoco ha pasado desapercibido gracias a La Conchinchina y su tartar de atún sobre una papa limeña, mayonesa de kimchi terminada con cebollino fresco y togarashi acompañado de atún o jamón ibérico. Y es que, en esta octava edición del Córdoba Califato Gourmet, la gastronomía cordobesa ha vuelto a dejar el listón muy alto en un exitoso Califato In the Street donde los comensales no pararon de repetir hasta dejar a muchos restaurante sin comida.

Restaurantes participantes

Asador Bucán, Bodegas Trasmallo, Los Chopos, Marengo Braserie, Restaurante Balma, La Cazuela de la Espartería, Okapi, Verde y Carbón, Casa Pepe Salinas, Kalmachicha, Amazónica, Cielito Lindo, La Conchinchina, Real Círculo de la Amistad, Misa de 12, Grafiq, Al Grano Arroces y más, Taberna Tierra y Mar, Cervecería Kraken Metal Club y Patio Romano.