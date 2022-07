Todas las novedades que traerá la Feria de Hornachuelos 2022

La Feria de Hornachuelos -en honor de San Abundio- comenzará el próximo 14 de julio. Hasta el 17 se sucederán los actos y celebraciones, que este año llegan con no pocas novedades.

Para empezar, el pueblo estrenará alumbrado. Iluminación Ximénez, icono de la iluminación en Andalucía y prácticamente todo el país, ha sido la empresa que este año ha diseñado el alumbrado. Se ha recuperado lo tradicional, pero con un toque de combinación con lo moderno.

Otra de las novedades es que los servicios se han habilitado en la puerta trasera de la piscina.

A esto se suma la gran programación festiva, deportiva y cultural que se pone en marcha a lo largo de estos días. Además, las orquestas empiezan desde el jueves y se ha intentado combinar distintos estilos musicales.

También este año se ha recuperado la carrera de San Abundio dentro del programa de actividades deportivas.

Otro de los puntos fuertes de este año son las casetas, que también se han podido ocupar al completo y esto va a suponer mejores servicios en la feria y por supuesto, los mayores también tienen su hueco con su tradicional comida.

Planes para toda la familia

Mañana, víspera de Feria, la Carrera de San Abundio transcurrirá por la Calle Castillo a partir de las 19:45 horas.

A las 22:00 horas será el momento en que se lleve a cabo la inauguración oficial de la Feria y encendido del alumbrado por parte de la Alcaldesa y demás Autoridades Municipales, en el recinto ferial Las Erillas. A continuación, y en este mismo lugar, tendrán lugar las siguientes actuaciones:

_ Actuación de la Escuela Municipal de Danza de Almodóvar del Río y del Grupo de Baile Flamenco de Posadas. Dirigido por Eva González (10:30 horas)

_ Gran velada musical y bailes durante toda la noche con la actuación del Trío Cal y Canto (00:00 horas)

Al día siguiente a las 14:00 horas se celebrarán bailes de siesta en las distintas casetas.

Y a las 22:00 horas tendrá lugar la Cena-homenaje a nuestros Mayores. El Ayuntamiento de Hornachuelos, y en su nombre la Alcaldesa, invita a todos los Mayores (65 años cumplidos o más) residentes en Hornachuelos y a sus cónyuges a esta Cena, que tendrá lugar en las Pistas Polideportivas de Las Erillas. El tren turístico trasladará gratuitamente a la cena a todos los mayores que lo deseen.

No faltará música durante toda la noche con la actuación del Grupo Chasis y la Orqueste Pekado (23:30 horas)

El sábado 16 de julio habrá bailes en las distintas casetas desde las 14:00 horas y la jornada acabará (23:30 horas) con las actuaciones de la Orquesta Vintash y la Orquesta Tangai.

El último día de Feria se repetirá los bailes de siesta en las distintas caseta y a partir de las 23:30 horas el público podrá disfrutar de las actuaciones de la Orquesta Tentación y el Grupo Rockopop.

Desde el domingo 24 de julio hasta el lunes 1 de agosto, tendrá lugar en la Parroquia de Santa María de las Flores, la solemne Novena en honor de Ntra. Sra. Reina de los Ángeles.

El martes 2 de agosto a las 11.00 horas se celebrará la Solemne Función Religiosa, presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier García Ramírez, párroco de Hornachuelos. Y a las 21.00 horas dará comienzo la solemne Procesión de la Patrona de la localidad. El desfile transcurrirá por C/ La Palmera, Plaza de la Constitución, C/ Doctor Fleming, C/ La Palma, C/ Caridad, C/ Mayor, Plaza de la Constitución, C/ La Palmera y retornará a la Parroquia de Santa María de las Flores.