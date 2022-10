Taberna La Montillana presenta 'Córdoba en tu copa', su nueva carta de vinos

Taberna La Montillana está de estreno. Acaba de presentar 'Córdoba en tu copa', su nueva carta de vinos.

Una selección de casi 70 referencias –muchas de ellas para tomar por copas-, que pretende ser una completa panorámica de la riqueza y variedad vitivinícola de la provincia, con especial protagonismo de las amparadas por el marco de la D.O. Montilla-Moriles. De hecho, el acto también contó con la presencia del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Montilla-Moriles, Javier Martín.

Vinos únicos, provenientes de sus suelos: desde las famosas albarizas, pasando por las arcillas hasta las pizarras del norte de la provincia.

No obstante, también tendrán cabida vinos destacados del resto de Andalucía.

‘Córdoba en tu copa’ es el resultado del trabajo, en el tiempo, del equipo de Taberna La Montillana y, más recientemente, de Mara de Miguel, Mejor Sumiller de Andalucía 2022.

Así pues, Un paseo por Andalucía, Vermús, Semi dulces, Blancos, Espumosos, Tintos y Generosos de uva Pedro Ximénez son las secciones que compondrán la carta de la Temporada 2022-23.

No sólo estarán presentes las grandes bodegas de la tierra, sino los pequeños productores, que elaboran auténticas joyas para que el cliente las conozca y disfrute.

Equilibrio de productores

Durante la presentación de la nueva carta, Rafael Gavilán, gerente de Taberna La Montillana ha destacado: "Hemos dado un salto más. Ahora, a través de Mara y su propuesta rompedora, hemos hecho una apuesta más firme por los vinos de la tierra".

Antonio Jiménez, chef del establecimiento, ahondaba diciendo: "Queremos dar voz a pequeñas bodegas de Montilla-Moriles y de Andalucía, que Mara se afanó buscando. La riqueza de la zona, en lo que a tipos de uva se refiere, es tal que podemos ofrecerle al cliente productos muy similares a los de otras zonas de España".

No obstante, llevar a cabo esta selección no ha sido tarea fácil: "Los criterios que he seguido han sido buscar tipicidad, singularidad del terruño montillano y poner en valor zonas de la Denominación de Origen que estaban un poco más alejadas. Y en el caso de los tintos, la prioridad era dar visibilidad a elaboraciones no tan conocidas, pero con mucha calidad", ha explicado Mara de Miguel.

"Debía haber un equilibrio entre las grandes bodegas que empujan el Marco y los pequeños productores, que trabajan con mucho mimo, no les interesa el volumen sino la calidad y el mejor cuidado que se le puede dar a una parcela", insistía.

La sumiller concluía diciendo: "Tenemos la Pedro Ximénez, la uva más versátil de toda la viticultura internacional".

Por su parte, Javier Martín, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Montilla-Moriles, afirmaba: "Desde el Consejo Regulador tengo que agradecer a Taberna La Montillana el esfuerzo que han hecho durante años".

Y añadía: "Lo bueno que tiene esta nueva carta es que realiza una importante labor docente. Se centra no sólo en los productos típicos de nuestra zona, sino en otros que se elaboran siempre muy unidos a la tradición del Marco, pero en consonancia con los gustos del consumidor actual".