Taberna La Montillana saca cinco espectaculares gazpachos de edición limitada

Si el año pasado fueron las Jornadas de la Croqueta las que conquistaron al público de Taberna La Montillana, en 2023 los protagonistas son los gazpachos. De autor, ¡eso sí! y de edición limitada.

El chef Antonio Jiménez y su equipo han ideado cinco deliciosas y originales elaboraciones que estarán disponibles fuera de carta desde hoy mismo a la noche del domingo, inclusive.

Una de las opciones para combatir los rigores del verano cordobés es el gazpacho de almendras, anguila ahumada y PX, la versión líquida de la tan celebrada mazamorra de la casa.

Si bien los más clásicos quizás se decanten por el gazpacho de tomate de Alcolea y pico de gallo, quizás uno de los más elegantes al paladar y con ese punch tan característico de las mezcla de verduras crocantes que incluye a modo de toppings: tomate de Alcolea, cebolla morada, pimiento verde, zumo de lima, sal y pimienta.

Aunque si hay alguno que no dejará indiferente a nadie es el gazpacho de cerezas, gamba roja acevichada y helado de picotas. Envolvente, sedoso y con un equilibrio perfecto entre lo ácido, lo salado y lo dulce.

Un auténtico poema inspirado en el verano es el gazpacho de sandía, menta y bonito graso. Lo mejor del mar y el campo se unen en una combinación con un retrogusto satisfactoriamente inolvidable.

Jiménez ha querido revisar el clásico postre de melón con jamón. El resultado es un gazpacho de melón, hinojo y jamón ibérico del Valle de los Pedroches, que supera con mucho la base inicial.

Confiesa que ha jugado con los vinagres para conseguir los diferentes matices de los gazpachos. El de sandía "lo lleva de sidra y el de melón, de manzana".

El chef aconseja combinar sus gazpachos deluxe "con vinos suaves, de tinaja, jóvenes pero no afrutados, finos que no sean muy fuertes". No obstante, aclara que "el gazpacho de melón con jamón sí que admitiría un palo cortado".

Al margen de las Jornadas del Gazpacho, Taberna La Montillana cuenta esta semana en sus "fuera de carta" con "algún pescadito, corazón de atún y el onglet de Angus (falsa entraña o entraña gruesa)".