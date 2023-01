Rafa Nadal, fan del talento y del coraje del tenista cordobés Cisco García

Como una inocentada de mal gusto, un salto de snowboard en Austria cambió para siempre la vida de Cisco García el 28 de diciembre de 2015. En apenas unos segundos, el destino le retó a emprender un nuevo camino en silla de ruedas.

Sin embargo, este abogado cordobés, lejos de rendirse se reinventó y cambió el snowboard por el tenis en silla de ruedas, deporte en el que ha conseguido posicionarse entre los mejores a nivel nacional e internacional.

Porque, como él mismo dice, "no hay que huir de las dificultades, hay que enfrentarlas, y entender que las cosas requieren tiempo y esfuerzo. En la vida nos sucederán cosas que serán maravillosas y otras que no, todo forma parte de la experiencia. Lo importante es la actitud que mantengamos. Que nos levantemos después de caer. Que abracemos la vida tal como nos viene, buscando siempre la manera de salir adelante".

Toda estas vivencias y mucho más inspiraron su libro, Irrompible. El arte de levantarse siempre una vez más. Un manual de autoayuda que se ha convertido en un auténtico best seller de Editorial Planeta y que le ha granjeado el aplauso unánime y la admiración de sus lectores, entre lo que están caras tan conocidas como Rafa Nadal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cisco Garcia (@ciscogarve)

Tanto es así que hace uno días Cisco García tuvo la oportunidad de firmarle un ejemplar de su libro al manacorí en un cariñoso encuentro entre ambos deportistas: "Hace poco me pasaron, en el mismo día, dos cosas que nunca imaginé: dedicarle mi libro Irrompible a Rafa Nadal y que ya esté en la calle la séptima edición del libro. Muchas gracias a todas las personas que lo habéis leído, regalado o recomendado. Y a quienes me habéis escrito para decirme que os ha ayudado a afrontar vuestras situaciones, no sabéis lo que eso significa para mí", afirmaba el cordobés en su perfil de Instagram.

"Volver a la Rafa Nadal Academy siempre es un buen plan! Gracias Amstel por cuidarnos tanto y hacerlo posible! Ahora a Sevilla al Campeonato de España y reencontrarnos la familia, que no imagináis lo que les echo de menos!, escribía García mientras que compartía un entrañable vídeo junto a Nadal y otros compañeros de profesión.