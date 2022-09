Lola, la niña que robó el corazón a Niña Pastori durante su concierto en Córdoba

"¡Ella es Lola, una niña que me ha robado el corazón!", escribía en su perfil de Instagram Niña Pastori anoche mismo tras finalizar su concierto en el Teatro de La Axerquía.

El show de la gaditana estuvo lleno hasta la bandera.

Hizo alarde no sólo de voz y talento, sino también de una ternura desbordante con una pequeña seguidora, Lola. La niña, con mucha gracia y desparpajo, acompañó a la artista durante una de sus canciones, 'La orilla de mi pelo'.

Desde que subió se metió al público en el bolsillo y es que no era para menos: bailó, acompañó con las palmas y jaleó a Niña Pastori.

Los 'oles' del público no se hicieron esperar y un prolongado aplauso inundó La Axerquía.

Sin embargo, la noche de emociones no terminó aquí ni para Lola ni para María -el nombre de pila de la cantante-, pues tuvieron la oportunidad de compartir un rato más en el camerino. Y la intérprete que se hizo popular por temas como 'Cai' o 'Cartita de amor' le entregó un obsequio muy especial a la pequeña.

Después de una velada tan especial, Niña Pastori no dudaba en dejar un cariñoso mensaje en redes: "¡Qué locura lo de esta noche en Córdoba! Qué gustazo cantaros ! Y encima he conocido a una niña llamada Lola, que no os la podéis ni imaginar !!! Lo máximo de especial … me he enamorado de ella ! Estoy enormemente agradecida a esta profesión tan bonita, que me permite vivir momentos increíbles y maravillosos!".

Tampoco faltaron los comentarios de otros artistas y amigos de la cantante, como Vanesa Martín, que tras ver el vídeo del gran momento con Lola escribía: "Me muero…❤️Pa besaros el corazón a las dos". Y Niña Pastori contestaba: "¡Lo que me ha regalado esta niña es mucho1"