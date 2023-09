Isabel Díaz Ayuso confiesa que su plato favorito es el salmorejo

Vicky Martín Berrocal acaba de debutar como entrevistadora en la plataforma de podcasts Podium. La diseñadora arranca el nuevo curso con un videopodcast que lleva por nombre A solas con... y cuya primera invitada ha sido Isabel Díaz Ayuso.

La exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre amor, rutinas healthy, fama, éxito y miedos. Y es que Díaz Ayuso no se ha arredrado a la hora de abordar cuestiones bastante personales y revelar numerosos aspectos de su vida privada.

Así pues, le ha confesado que no duerme mucho (unas 5 o 6 horas) y que madruga bastante: "Me levanto sobre las 6 de las mañana y es entonces cuando soy más productiva y se me ocurren las mejores ideas". Apenas dos horas después suele acudir al gimnasio, donde hace máquinas, pesa y corre, antes de encarar su apretada agenda profesional.

Igualmente, ha reconocido que le apasiona viajar y que aunque no suele cocinar, en parte por falta de tiempo, le encanta comer y disfruta "tanto de la alta cocina" como de "las tabernas". Y ahonda diciendo: "Soy mujer de taberna. De tugurio o de gran restaurante. La alta cocina me encanta y no la desprecio. A mí me gusta comer bien en cualquier sitio y afortunadamente en nuestro país se come maravillosamente en muchos sitios "Una de las confesiones que más ha sorprendido a los espectadores ha sido que su plato favorito "es el salmorejo", aunque matiza: "Me gusta comer muchas cosas distintas porque Madrid lo que tiene es una oferta gastronómica sin igual y te permite viajar sin moverte de Madrid".

Según adelanta la propia plataforma Podium, Vicky Martín Berrocal "en un ambiente íntimo y desde un tono personal y visceral, invita a personas muy conocidas a tener conversaciones privadas que nunca han ocurrido delante de una cámara". Así pues "personas conocidas de ámbito nacional e internacional, del mundo de la moda, la música, la televisión, la política o el cine son los invitados de A solas con… el videopodcast para hablar sin filtro de amor y familia, sexo, fama, traiciones, dinero, fracasos, decepciones, alegrías y todo lo que os podáis imaginar".