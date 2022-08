India Martínez, rota de dolor por la muerte de su abuela

Esta noche los fans de India Martínez tenían previsto disfrutar de su arte en el concierto que iba a dar en San Sebastián de los Reyes.

Sin embargo, la cantante ha tenido que cancelar el show debido al fallecimiento de su abuela y que la ha sumido en un profundo dolor: "Familia, ayer murió la abuela que me quedaba con vida, y es como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón. La amo tanto… ha sido todo tan rápido que aún no me lo creo", escribía en su perfil de Instagram.

La artista del barrio de Las Palmeras no ha podido reprimir las lágrimas en sus redes sociales, donde ha escrito: "Sé que hoy teníamos concierto, pero es que ni siquiera me sale la voz del pecho para hablar. Perdonad, de verdad. Sabéis que nunca fallo a una cita pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como ella se merece. Dar las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de Los Reyes por su comprensión y cariño en estos momentos tan duros, ya que hemos podido posponer en el concierto para este mismo miércoles 31".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial)

Los mensajes de condolencia no se han hecho esperar por parte de rostros conocidos como Sara Carbonero o Xuso Jones. Pastora Soler le escribía: "Lo siento mucho preciosa. Muchas fuerza para ti y tu familia!

Por su parte, Amor Romeira le enviaba un cariñoso mensaje: "Mucha fuerza y todo mi amor para ti y los tuyos". Mientras que Toñi Moreno le decía: "Un beso enorme amiga".

También han querido expresarle su afecto otras compañeras de profesión como Verónica Romero: "Lo siento mucho, preciosa. Mucho ánimo y fuerza", y María del Monte: "Un beso y mucha fuerza".

Pitingo también deseaba apoyarla en estos amargos momentos: "Lo siento mucho, mucha fuerza y que Dios la tenga en su gloria, un Ángel que te cuidara toda la vida".