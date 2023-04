Fernando Tejero, incapaz de contener las lágrimas en Got Talent: All Stars

Fernando Tejero protagonizó anoche uno de los momentos más emotivos del programa de Telecinco Got Talent: All Stars. El actor cordobés ejerció como miembro invitado del jurado, del que también forman parte en esta edición Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría.

Las emociones del cordobés se desbordaron con la actuación de Tom Ball, un profesor inglés de secundario cuyo sueño siempre había sido cantar en un escenario. No obstante, esta no era la primera vez pues el docente ya participó en 2022 'Britain's Got Talent' y obtuvo el tercer puesto.

El participante conmovió al jurado con una preciosa versión de Creep de Radiohead. Mientras Paula Echevarría admitió tener "la piel de gallina", Fernando Tejero no pudo contener las lágrimas. Por su parte, el público se levantó -en señal de admiración- hasta en dos ocasiones durante la actuación.

"Solamente puedo decirte que muchas gracias. Me has emocionado mucho. Para mí eres un genio porque yo he venido aquí esta noche a que me pasen cosas como estas. A emocionarme y a sentirte como te he sentido. Muchísimas gracias, de verdad", aseguraba Tejero, que fue el primero en dar su veredicto.

"Creo que eres el claro ejemplo de lo que es 'Got Talent'. Hay mucha gente que no tiene que dejar de luchar, que no tiene que dejar de intentarlo porque llegará un día, como te ha pasado a ti, que llegues y triunfes", añadió Edurne.