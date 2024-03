Córdoba, donde el potaje de Cuaresma tiene nombre de mujer

El potaje de vigilia o de Cuaresma es uno de los platos más arraigados a la gastronomía andaluza, en general, y a la cordobesa en particular. Y Bodegas Campos ha querido bautizarlo con el sobrenombre de 'La Talegona', en honor a la cantante de saetas María Zamora, cordobesa inolvidable y vecina durante muchos años del restaurantes. No en vano, desde sus balcones protagonizó momentos únicos con su portentosa voz.

"El Potaje de 'La Talegona'. Un plato con historia. Y es que, nuestro guiso de garbanzos con espinacas y bacalao de esta Cuaresma va a llevar el nombre de María Zamorano, la mítica saetera del barrio que desde un balcón de Bodegas Campos cantó en 1947 la saeta que inspiró al maestro Gámez Laserna la composición de la marcha Saeta Cordobesa", explican desde las redes sociales del conocido restaurante de la calle Lineros, 32.

No obstante, éste no será el único guiso que sus comensales podrán degustar en los albores de la primavera. El arroz meloso de rabo de toro, el cocido, o las tagarninas con langostinos son algunos de sus best seller.

Este último es perfecto para entrar en calor y disfrutar de un clásico mar y montaña. El chef José Chamizo, desde esta casa de comidas legendaria, ha apostado por rescatar y renovar este clásico. .

Además es muy fácil de replicar en casa y podemos sustituir las tagarninas por otras verduras como las habichuelillas, espinacas, espárragos trigueros o acelgas, entre otras. ¡Eso sí! La clave está en el majado a base de pan frito, ajo, sal, vinagre y pimentón dulce.