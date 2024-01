Córdoba será la ciudad invitada en Madrid Fusión 2024

Madrid Fusión Alimentos de España regresará a Ifema los días 29, 30 y 31 de enero de 2024 para celebrar su vigésimo segunda edición.

En esta ocasión la ciudad invitada será Córdoba y transcurrirá bajo el lema Where it all begins/ Donde todo comienza.

Desde hace dos décadas Madrid Fusión se ha convertido en un punto de encuentro de la excelencia culinaria. "El epicentro donde el talento emergente, el conocimiento y la innovación se encuentran", como apunta desde la propia organización.

El lunes 29 de enero por la noche la organización prepara también una gran fiesta exclusiva en la que se reunirá a la gran familia de la cocina.

Una veintena de chefs internacionales ya han confirmado su asistencia a Madrid Fusión 2024, como el francés Alexandre Mazzia, el suizo Andreas Caminada, el danés Nicolai Nørregaard, el coreano Junghyun Park, el japonés Yasuhiro Tomari y el argentino Gonzalo Aramburu. Tampoco faltarán junto a grandes cocineros españoles como Paco Morales, Dabiz Muñoz, Joan Roca o Andoni Aduriz.

En Madrid Fusión definen la esencia del cordobés:"Cultura en la cocina. El trabajo minucioso, a conciencia, de Paco Morales le ha permitido dar vida a un proyecto singular y exitoso en uno rincón de Andalucía repleto de historia. Una historia que Morales traduce al plato". El de Cañero dará su ponencia, Cocinando el Siglo de Oro, el 29 de enero a las 17:20.

Los demás cocineros que comparecerán esa tarde serán:

-Andreu Genestra (Rest. Andreu Genestra*. Llucmajor, Islas Baleares): La grasa como técnica del nuevo Mediterráneo

-Ignacio Ovalle (Rest. La Calma by Fredes. Santiago de Chile, Chile): La cabeza de pescado en La Calma

-Jorge Muñoz & Sara Peral (Rest. Osa*, Madrid): OSA: Madre, Hogar, Salvaje -Pedrito Sánchez (Rest. Bagá*. Jaén): Creatividad responsable

-Chele González (Rest. Gallery by Chele. Manila, Filipinas): La cara desconocida del cacao

-Miguel González (Rest. Miguel González*. O Pereiro de Aguiar, Ourense): Cocinar con aguas termales

-Santi Taura (Rest. Dins Santi Taura*. Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares): Cocinando la historia

Las inscripciones para acudir a Madrid Fusión se hacen online y ya están abiertas. El precio es de 100 euros para una única jornada, o de 250 euros si se quiere asistir a las tres.