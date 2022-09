Cuenta atrás para el Córdoba Califato Gourmet: Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin, gran atracción

El Córdoba Califato Gourmet ya vive la cuenta atrás para la que será su octava edición, que "seguro va a superar con creces" la de 2021, considerada como "la mejor" por parte de la organización que lidera Enrique Merino. De momento, el certamen, que se celebrará el 17 y 18 de octubre, contará por primera vez con la presencia de un chef tres estrellas Michelin, Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, que dará más lustre si cabe al elenco cordobés que integran Paco Morales, de Noor (dos estrellas), Kisko García, de Choco (una estrella) y Celia Jiménez, de Restaurante Celia Jiménez (una estrella), además del maestro panadero José Roldán.

Jesús Sánchez, que ha participado en la presentación del Córdoba Califato Gourmet con un vídeo, ha recordado su presencia en la segunda edición del certamen, en 2015, cuando aún solo contaba con una estrella Michelin, y se ha visto de nuevo "recorriendo las plazas y calles" de la ciudad. El último chef español en alcanzar las tres estrellas -en 2019, para elevar la nómina a once-, que además es el primero en estrenar la estrella verde que distingue a los cocineros que apuestan por la sostenibilidad de su gastronomía, dará más "empaque" si cabe a la "proyección" de un producto sin igual en España porque permite a los chefs "estar a pie de calle".

El VIII Córdoba Califato Gourmet mantendrá su formato para esta edición de 2022 y arrancará, por tanto, con el ya clásico Califato in the Street, que volverá a celebrarse en el Paseo de la Victoria el lunes 17 de octubre de 13:30 a 16:00. La organización ha establecido un tope de 40 establecimientos "por logística", pues entre las condiciones indispensables es que "deben poder dar un mínimo de 350 tapas", que volverán a tener un precio de 2 euros. Merino ha recordado que apenas un par de restaurantes no han vendido ese número en ediciones anteriores porque "la acogida suele ser maravillosa" entre cordobeses y turistas.

Esa misma noche tendrá lugar la Cena Córdoba Califato Gourmet, a seis manos, a partir de las 21:00 en el salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, que repite como base de operaciones del certamen. Los chefs Jesús Sánchez, Paco Morales y Kisko García crearán los platos que precederán a un aperitivo diseñado por Celia Jiménez; el pan será obra de José Roldán. La cena está reservada solo para 100 comensales.

Ya al día siguiente, el martes 18, todos los cocineros participantes estarán presentes en la rueda de prensa oficial del certamen, que en el Círculo de la Amistad y de 12:00 a 13:00, servirá también para entregar los premios del Califato in the Street y un homenaje a Jesús Sánchez. A continuación, de 14:00 a 16:00 el cierre llegará con el show cooking oficial, con la participación de los chefs estrella Michelin, que diseñarán una tapa cada uno, que se unirán a las de los ganadores del certamen de tapas para un total de 12. El acto, para 250 asistentes, estará acompañado de los mejores productos de los patrocinadores.

En la presentación, junto Enrique Merino, como organizador del Califato Gourmet, han estado presentes la primera teniente de alcalde y presidenta del Instituto Municipal de Turismo, Isabel Albás, que ha reforzado la idea de que la gastronomía "es una forma de vender Córdoba, pero también un generador de empleo que ayuda al desarrollo económico" de una ciudad y una provincia que "es donde mejor se come del mundo"; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, que ha resaltado "un proyecto más que consolidado" que nace de "la iniciativa privada" que ayuda a que Córdoba tenga "toda la repercusión que se merece".