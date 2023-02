Carmen Agraz, la cordobesa que hace reír a Instagram con sus tópicos 'typical Spanish'

Quizás a muchos usuarios de Instagram no les diga nada el nombre de Carmen Agraz, pero si leen el nickname @carmeninuk la cosa cambia. Casi 35.000 almas siguen a diario las divertidas aventuras de esta cordobesa que lleva una década en Inglaterra y cuyos vídeos en clave de humor sobre las diferencias culturales y su vida y maternidad en el extranjero ya se han hecho virales.

¿Cómo acaba una cordobesa en Reino Unido?

En enero justo se cumplieron 10 años desde que me mudé a Londres. Al igual que otros jóvenes españoles, me vi forzada a abandonar el país si quería crecer profesionalmente. Supongo que mis ganas de conocer otra cultura y mis ambiciones me dieron el empujón que necesitaba para emigrar. Además, tengo la suerte de tener unos padres que me apoyan en todas mis locuras.

¿A qué se dedica aparte de crear contenido para sus redes sociales?

Hace un par de años me mudé con mi pareja y nuestros dos hijos a un pueblo en Kent, a una hora de Londres. Ya decidimos que necesitábamos un poco de más tranquilidad. Aquí, en el pueblo, estamos rodeados de naturaleza y nos encanta.

Antes de venir a Reino Unido estudié educación infantil en el Instituto Averroes en Córdoba, pero hace un tiempo decidí cambiar de profesión y ahora me dedico al marketing digital, creando estrategias para empresas y llevando sus redes sociales. Y también creo contenido para mis redes sociales y para otras marcas. Dedicarme a esto me apasiona y el poder trabajar desde casa me ha hecho la vida muchísimo más fácil al no contar con mucha ayuda.

¿Es difícil ser original y hacer humor con los típicos tópicos?

Creo que cuando algo te apasiona se hace menos difícil, y crear contenido es algo a lo que puedo dedicarle horas. Al final se trata de utilizar tus vivencias y los temas de actualidad y que les interese al publico para crear contenido aportando tu esencia. Encontrar eso que te diferenciarte del resto y plasmarlo en un video es lo que te hace original.

Debes seguir adelante y ser constante creando contenidos que interesen y que emocionen

¿Qué le inspira a la hora de crear contenidos?

Al final es contar tu historia, tus valores, tus experiencias, ser una personal real y transmitir naturalidad. Conocer a tu publico y saber sus intereses y sus necesidades. Me inspiro en los temas que crean curiosidad y en las diferencias culturales entre España e Inglaterra. ¡Siempre con un toque de humor!

¿Cada vez es mas complicado hacerse viral y gustar al público?

Cada vez las plataformas se llenan más de creadores de contenido muy buenos, por lo tanto crecer en redes sociales cada vez es mas complicado debido a que hay mucha competencia. Pero si tienes pasión por lo que haces y una historia que contar, debes seguir adelante y ser constante creando contenidos que interesen y que emocionen, formarte y sobre todo mostrar tu esencia, esa que te diferencia del resto.

La alegría de vivir

¿Cómo cree que los británicos nos perciben a los españoles en general y a los andaluces en particular?

Por mi experiencia ellos piensan que somos muy divertidos, escandalosos y muy directos. Creo que al final depende de qué tipo de inglés sea. Quien conoce bien Andalucía o ha viajado a España sabe lo trabajadores que somos y el que no tiene ni idea de España comenta lo típico: duermen siesta, comen paella y gritan por todo. Pero, por lo general, creo que admiran y sienten mucha curiosidad por el español y su cultura.

¿Qué es lo que mas sorprende a sus amigos y familiares ingleses cuando vienen a Córdoba?

¡El calor! No entienden cómo podemos sobrevivir con esas temperaturas. Mencionan muchísimo lo bonita que es la Mezquita-Catedral y lo que nos gusta disfrutar en la calle y reunirnos en familia. Valoran mucho las reuniones familiares y eso de que duren todo el día les sorprenden mucho. ¡Aquí a las siete se van ya a dormir! Eso de almorzar a las dos y cerrar los comercios a la hora de la siesta les deja boquiabiertos.

¿Tiene planes de regresar a tu tierra?

Creo que esto es algo que nos planteamos todos alguna vez, casi a diario, diría yo, por que como migrante te enfrentas a muchos retos y dificultades. Pero bueno, al final si tienes un trabajo y una vida que te hace feliz pues no tienes necesidad de volver a otro lugar donde quizás no tendrías esas oportunidades de crecer profesionalmente.

Los ingleses piensan que los andaluces somos muy divertidos, escandalosos y muy directos

¿Qué es lo que más echa de menos?

Te podría hacer un lista enorme. El sol, mi familia, la comida de mis padres, a mi hermano, a mis amigas, la playa y salir de tapas en Lucena. Pero sobre todo lamento perderme momentos importantes con mi familia, como un cumpleaños y por supuesto…la Feria de Córdoba.

¿A qué no ha conseguido acostumbrarse de Inglaterra?

No hay persianas y no entiendo cómo no hay persianas. Ya sé que quieren aprovechar la poca luz que hay. Así que cansada de que mis hijos me despertaran a las cinco de la mañana, tuve que comprar una especie de cortina negra que se pega con velcro en la ventana.

También es muy difícil encontrar algunos productos españoles como un buen aceite de oliva virgen. ¡Muchos todavía no valoran el oro liquido! Pero, en general, después de 10 años aquí, me ha tocado acostumbrarme a casi todo.

Perfectamente imperfecta

¿Es un mito el 'sueño ingles' (llegar allí y hacerse con el idioma, conseguir trabajo y amigos en un rápidamente?

¡Totalmente! Sí que es cierto que aquí hay infinidad de oportunidades y de posibilidades para llegar a lo más alto, pero el principio es muy duro. Yo me vine sin idea de inglés, así que me costó mucho. Pero para nada lo recuerdo como algo negativo, sino como parte de esta aventura. ¡Ver cómo vas consiguiendo tus objetivos y superando obstáculos es un subidón!

En cuanto a hacer amigos pues sí que fue mas difícil, pero tuve la suerte de rodearme de algunas de mis mejores amigas que también emigraron aquí y también conocí a gente de todas partes del mundo. No obstante, tienes que tener valor de salir de tu circulo y zona de confort para así crear otros vínculos.

¿Cómo es ser madre en el extranjero y sin su familia cerca?

Quizás sea de lo mas difícil a lo que me he enfrentado como migrante. La maternidad es muy dura cuando te sientes sola. Cuando no tienes a tu familia cerca es muy difícil. Me planteé muchas veces volver a España por esa razón. Y lo intente, pero no funcionó. Hay muchos desafíos a los que nos enfrentamos todas las mamá en el extranjero.

Yo apoyo una maternidad imperfecta y feliz, en la que aprendes y mejoras cada día

¿En qué se diferencia maternidad/crianza entre España e Inglaterra?

En general, me siento muy afortunada de poder disfrutar de la maternidad aquí, a pesar de echar mucho de menos a mi familia. Es muy diferente en cuanto a conciliación familiar, beneficios, lugares de ocio y educación. En primer lugar quiero destacar la baja por maternidad. Aquí en Reino Unido se puede ampliar hasta un año: 39 semanas pagadas y el resto, no. Además, la educación no es obligatoria hasta los 4 años. Es bastante cara, por lo que hay muchísimas ayudas a familias. Hay muchísimas actividades para niños, puedes ir a diferentes grupos y tus peques pueden jugar y hacer actividades con otros niños mientras tu te tomas un café a su lado.

¿La desmitificación de la maternidad -y más si es en clave de humor- nos ayuda a sentirnos mas comprendidas?

Por supuesto. Creo que el humor nos ayuda a sentirnos más comprendidas y aliviadas y a sentir menos culpabilidad. Ver la maternidad de color rosa no es lo mejor porque la realidad es otra. Hay muchas madres en redes sociales donde solo muestran la perfección y la cara sin ojeras, los hijos perfectos y la casa reluciente. ¡Y eso no existe! Así que yo apoyo una maternidad imperfecta y feliz, en la que aprendes y mejoras cada día. ¡Eso sí, con humor! Reír es muy necesario y sanador.