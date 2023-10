Ana Belén regresa al Gran Teatro de Córdoba como una Julieta resucitada

En vísperas de la Navidad el Gran Teatro de Córdoba recibirá de nuevo sobre las tablas a Ana Belén. La cantante y actriz madrileña protagonizará la obra Romeo y Julieta despiertan...

La cita es el 16 de diciembre a las 20:00 y las entradas están ya a la venta. El precio de las mismas oscila entre los 12 y los 30 euros.

Ana Belén comparte reparto con Jesús Noguero, Irene Rouco, José Luis Torrijo, David San José / Pablo Amorós

Shakespeare dice que la muerte es el fin de todo y que Romeo y Julieta murieron abrazados en el mausoleo de Verona. Ahora 400 años después, asistimos al encuentro de los dos amantes después de un largo sueño que dura cincuenta años.

Este es el sugestivo punto de partida que nos sugiere el montaje: Ana Belén y Jesús nos van a contar la verdadera historia de este amor prohibido. Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño, pero no se reconocen. Julieta solo ve a un caballero desorientado y Romeo a una dama muy bien conservada. Los dos se creen que aún son un par de adolescentes. Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y espera ansiosamente a su eterno amado; Romeo en cambio no se acuerda de nada.

Y así, lo que siempre creímos que era el final de la tragedia, es el comienzo de la verdadera historia de los amantes más famosos del mundo. E. Petschinka nos ofrece una obra absolutamente seductora, deliciosamente viva, deslumbrante y verdadera, un canto al amor y al deseo más allá de la belleza transitoria.

Julieta tiene que reconocer que ya no tiene 13 años y Romeo tiene que enfrentarse a una pared blanca contra la que choca al intentar recordar quién es y de dónde viene.Entre la felicidad de por fin poder estar juntos y la enorme tristeza de no haber podido vivir una vida entera juntos los dos intentan averiguar cómo llegaron hasta aquí y que es lo que todavía les une.Ellos nos cogen de la mano y nos enseñan las escenas más enigmáticas de la tragedia. Se enamoran, se enfrentan en duelo, se fugan, se casan, cantan y bailan se envenenan y al final mueren... ¿o no?, para demostrar a Shakespeare que la muerte no es el fin de todo.