Aroca Magic: "Es un honor poder llevar a la tele el nombre de Córdoba con orgullo"

Aroca Magic es un ilusionista, de 28 años, natural de la localidad de Espejo. "La magia es algo que tú creas" es su carta (sin marcar) de presentación y parece que esa fe en sí mismo ha hecho posible que desde un pueblo de poco más de 3.000 habitantes este opositor a guardia civil y a militar consiguiera -por votación popular- ser uno de los 10 aspirantes que han llegado directamente a las Audiciones de la octava temporada de Got Talent.

El próximo martes telespectadores puedan ver la actuación del cordobés ante el jurado, compuesto por Dani Martínez, Paula Echevarría y Edurne.

Se trata de una iniciativa muy especial y conjunta de 'Got Talent España' y Cofidis, que desean dar una oportunidad a 10 artistas callejeros de nuestro país para demostrar su talento. Todos ellos proceden de diferentes disciplinas artísticas: danza urbana o funk, música curativa, fútbol 'freestyle', trucos de magia, espectáculos de luces y fuego.

_ ¿De dónde viene su afición a la magia?

_ Comienza de pequeño, aprendía algún que otro juego, es decir, hoy aprendía un juego y a los meses aprendía otro, pero esos juegos eran para hacérselos a familiares y amigo. Era como algo que me llamaba la atención para hacerlo en algún momento puntual pero sin llegar a imaginarme que algún día actuaría y ni muchísimo menos pensé que montaría mis propios shows de magia.

_ ¿Qué atributos tiene un buen mago del siglo XXI y que lo distinga del resto?

_ Es algo difícil de explicar ya que lo que la gente no suele conocer de este arte son las muchas "modalidades" de magia que hay como, por ejemplo, cartomagia, mentalismo, grandes ilusiones, micromagia, etc. El fin de todas esas modalidades suele ser la misma: sorprender a los espectadores, pero de una forma completamente diferente según la especialidad. El atributo obligatorio es formase bien y sobre todo disfrutar mientras que se actúa, porque si consigue esto último será más fácil de transmitir a los espectadores la esencia de lo que quiere vender.

_ ¿Cómo ha conseguido el favor del público y haber sido tan votado?

_ Lo que creo que llama más la atención respecto a mí es la cercanía con la que parto desde que comienzo a actuar y que continúa durante todo el show. Intento que la gente, aparte de pasarlo en grande, se sienta cómoda y olvide esos nervios antes de salir a ayudarme. Esos pequeños detalles son los que más me agradecen y los que creo que me han ayudado a llegar a tantísima gente para alcanzar todos estos votos.

_ ¿Se ve en el futuro dedicándose profesionalmente a la magia? ¿O va a seguir opositando?

_ Dedicarme completamente a la magia es algo muy muy complicado al igual que cualquier tipo de arte o disciplina. Pero ahora mismo solo tengo en mente sacarme mis oposiciones y tener la magia como un complemento diario que me ayuda a descontar y poder disfrutar de mis shows. Con eso me es más que suficiente ya que es algo que me llena muchísimo.

_ ¿Qué ha supuesto para representar a Córdoba en el programa?

_ La verdad es que fue una sorpresa increíble. En primer lugar contactaron conmigo para proponerme ser uno de los pre-seleccionados para llegar a representar a Córdoba, pero en el momento en el que me dijeron que había sido el seleccionado como único representante fue un subidón de energía y alegría muy grande. Es un honor poder llevar a la tele el nombre de mi ciudad con orgullo. Y sobre todo el haberme quedado en segunda posición a nivel nacional y primera a nivel andaluz en dichas votaciones.

_ Si ganase 'Got Talent', ¿a quién dedicaría su premio?

_ Lo gane o no, el hecho de haber podido cumplir mi sueño, el estar allí en plató, de enfrentarme al jurado, etc etc es todo gracias a mi familia. Con su ayuda a la hora de ensayar, de preparar de montar… se hace mucho más ameno el show. Sin duda, es una ayuda sumamente necesaria. Así que es más que merecido que cualquier logro que consiga -sea donde sea- se lo dedique a ellos.