Todas las claves de 'A flor de piel', la nueva colección flamenca de Andrew Pocrid

La nueva colección flamenca de Andrew Pocrid -ya la décima- acaba de ver la luz. Por fin, sabremos cómo vestirán las 'Chicas Pocrid' esta primavera en las ferias, romerías y eventos de similar índole.

Bautizada como A flor de piel, simboliza y proyecta el buen momento profesional que está viviendo el propio diseñador. "El reconocimiento de mucho esfuerzo y dedicación a mi profesión, ideas que florecían imparablemente en mi cabeza están plasmadas en la colección a través de cabezas florecidas, repletas de buganvillas a juego con los colores de los vestidos, la gama cromática plasma esa viveza y fuerza que saca lo que siento por dentro", apunta Pocrid.

Pero hay más el nombre de la nueva colección surge del día en que Lola Flores dijo en una entrevista: "¿Sabes por qué estoy tan guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera, porque lo que sientes por dentro te sale a flor de piel". "Justo eso era lo que yo quería transmitir, el momento que estoy viviendo ahora mismo. A nivel profesional, todo el trabajo y esfuerzo está dando su recompensa y está saliendo a flor de piel. Y quise usar esta frase tan mítica de Lola Flores en el 100º aniversario de su nacimiento", explica el modisto.

Sin embargo, hay una constante en la carrera de Pocrid: "Mi inspiración es la mujer a la que me dirijo, real, fuerte, segura de sí misma y que pisa fuerte. En los trajes de flamenca cambiamos mucho el estilo de una temporada a otra. No concibo proponer siempre lo mismo ya que tengo una clientela muy fija y necesita propuestas que cada año sean diferentes en su armario". Sus musas son mujeres que "tienen las cosas muy claras, que se interesa por la moda en su día a día y en la Feria quiere transmitir esa imagen de sofisticación, diferencia e innovación".

No obstante, en esta colección incluye algunas propuestas de trajes de noche y es que asegura que en los últimos años había notado una demanda cada vez mayor para las cenas de inauguración de las casetas. "Son vestidos más de cóctel pero con ese toque flamenco. No es que se diluyan los límites entre tipos de diseños, sino que hay más momentos en que lucir moda con inspiración flamenca. No se limita al traje que te pones para una jornada de feria", matiza.

Su mejor versión

Y es que la de Andrew Pocrid ha sido una carrera de fondo hasta llegar a las mieles del éxito de que hoy disfruta, pero ante todo le ha servido para forjar su propia personalidad como diseñador: "En cada colección entiendes quién eres y qué cosas te definen. A lo largo de los años vas puliendo tu estilo y -al margen de que la propia moda es evolución- va encontrándose consigo mismo".

Un buen ejemplo es su moda flamenca, que mantiene y actualiza la esencia de sus comienzos: "Mi moda flamenca ha cambiado en el momento en que he podido desarrollar plenamente mis colecciones prêt à porter y costura".

El diseñador echa la vista atrás y dice complacido: "Debido a que antes las únicas colecciones que yo hacía eran de moda flamenca pero mi pasión era la moda urbana, añadía elementos propios de la moda flamenca para satisfacer esa necesidad que yo tenía de hacer moda. Sin embargo, ahora que ya creo mis colecciones me puedo permitir trabajar y plasmar una idea de flamenca mucho más purista y tradicional, aunque siempre teniendo en cuenta ese toque de vanguardia e innovación que caracteriza a mi propuesta de moda flamenca".