200 pasteles cordobeses de San Sebastián de los Ballesteros al mundo

El III Congreso Autonómico de SCIF Educación Andalucía, celebrado recientemente en Córdoba, tuvo un final de lo más dulce. ¿El responsable? El panadero Gonzalo Ansio, de la Panadería Gonzalo Ansio, radicada en San Sebastián de los Ballesteros (Nuevas Poblaciones, 3). "Hemos hecho unos 200 pasteles cordobeses para el Congreso que se ha realizado aquí en Córdoba. Eran un obsequio, junto con otros detalles, de los organizadores a todos los asistentes".

Cifras de auténtico récord con mucho trabajo y dedicación adheridos. "Para fabricar un buen pastel cordobés lo prioritario es centrarse en hacer un buen hojaldre, usando las mejores materias primas. Es la primera elaboración y la mas importante, que cubrirá el cabello de ángel que lleva en su interior, el cual debe ser también de calidad para llevar este pastel cordobés a la excelencia. Hacemos el rebordeado tradicional de esta elaboración y metemos al horno. Después de salir del horno y aun estando caliente emborrizamos en azúcar", confiesa Ansio.

Pastel cordobés / Gonzalo Ansio

Apenas 30 kilómetros son los que separan Córdoba capital de su obrador y de su abultado palmarés de premios: Accésit en el Dia Mundial del Pan 2018 en Motril; seleccionados en La Ruta Española del Buen Pan en Andalucía durante los años 2019, 2021 y 2022. Tambieron fueron incluidos en La Ruta Española del Buen Pan en 2022, cuando obtuvieron una estrella que los catapultó al grupo de las 80 mejores panaderías de España.

Tradición familiar consolidada

La vocación de Gonzalo viene de lejos y nació en su propio hogar: "Mi padre comenzó en la panadería en 1984. Era una panadería de unos tios de mi madre en la localidad colindante. Posteriormente trabajó en la panadería local durante varios años. Pero no sería hasta febrero de 1989 cuando cogiera las riendas del negocio al arrendarlo. Desde entonces comienza el negocio familiar, que acaba de cumplir 35 años". Y añade: "De siempre me había gustado la cocina, yvi que también podría jugar con ingredientes, elaboraciones y procesos. Esto hace ya unos 10 años que estoy trabajando con ellos. En este tiempo, no he parado de formarme con cursos y a través de información en libros e Internet".

Gonzalo Ansio en el negocio familiar / Gonzalo Ansio

¿Qué podemos encontrar en sus estanterías? "En nuestra panadería nos especializamos en el pan y dulces tradicionales, aunque también elaboramos algunas recetas mas modernas como por ejemplo los ya famosos panettones. En nuestro pan intentamos alcanzar la mejor calidad posible, haciendo procesos adecuados y saludables para conseguir un pan optimo para la salud de todos nuestros clientes. Durante la semana tenemos una carta de panes de los cuales cada dia elaboramos una especialidad, además de nuestra amada telera, nuestra boga, pan de cantos, etc".

Y como maestro panadero tiene claro que "para un buen pan solo necesitamos tres ingredientes: harina, agua y sal, usando como leudante masa madre, levadura o las dos. Cada pan necesita su proceso adecuado". Con este dominio de la técnica no es de extrañar que esta misma semana haya añadido una muesca más a su tabla de logors: "Hemos hecho unos 100 panes de 1 kilo para un cliente que los llevo a la Feria del Jamón y derivados del cerdo que se ha realizado durante este pasado fin de semana en la localidad de Campillos"