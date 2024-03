Las cofradías de la provincia de Córdoba apuestan por la unión para afrontar retos comunes

Riqueza, singularidad, historia, patrimonio y una gran labor social. Las Agrupaciones de las Hermandades y Cofradías de la provincia de Córdoba, tras el primer encuentro provincial cofrade de El Día -que contó con el apoyo de la Diputación-, apuestan por la unión para afrontar retos comunes. Todo ello para ir de la mano para encuentro ayudas por parte de la institución provincial y también de las necesarias subvenciones de los respectivos municipios. Para ello, la importancia de estar agrupadas, un hecho en el que Castro del Río ya piensan ponerse manos a la obra para poder optar a todo.

"Todos necesitamos estar unidos". Esta fue una de las principales opiniones de una mesa de diálogo en el que se destacó la importante labor social que hacen las cofradías de la provincia y además también se subrayó el gran patrimonio que cuentan los municipios cordobeses, un aspecto cultural muy destacable y que supone un atractivo turístico también.

Este primer Encuentro Provincial Cofrade se celebró en el salón de plenos de la Diputación de Córdoba, con la participación de la presencia de presidentes y representantes de las agrupaciones de hermandades de la provincia: Guillermo Iván Bernal (Baena), Antonio Jesús Maíz (Puente Genil), Francisco Corpas (Cabra), José Antonio Trapero (Montilla), Juan Fernández (Pozoblanco), Rafael Pedrajas (Aguilar de la Frontera), Pedro José Miranda (Castro del Río), Jaime Verdú (Lucena) y Olga Caballero (Córdoba).

En esta mesa de diálogo, que fue moderada por la directora del periódico, Raquel Montenegro, también estuvieron presentes el delegado diocesano de las cofradías, Pedro Soldado, el presidente y vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes y Andrés Lorite; y la portavoz de Vox en la institución provincial, Yolanda Almagro.

La bienvenida la dio Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, que destacó "la gran idea" que supone realizar esta tertulia cofrade a nivel provincial. Además, apuntó la idea de realizar "una reunión" con el objetivo de ver si desde la institución provincial "somos capaces de ayudar, apoyar y servir". "Una Semana Santa más coordinada con los presidentes y poder apoyar en aniversarios o en rehabilitar el patrimonio".

El testigo lo cogió Pedro Soldado, delegado diocesano de las cofradías, que reconoció que "en Córdoba y capital hay más de 700 hermandades, un número que va in crescendo". "Tenemos 38 hermandades en la capital y dos más que están en puerta y luego están las que vienen con un ligero retraso y son prohermandades", señaló.

Incluso, destacó, "hay un pueblo que tiene tantas hermandades como Córdoba, que es Cabra. Es un detalle, pero hay una parroquia con 17 cofradías". También apuntó que en los municipios cordobeses "más pequeños, hay grupos de personas que sacan al patrón, patrona, Crucificado, Dolorosa y se plantean ser hermandad y les doy el visto bueno. Cada día entran más hermandades de estos pueblos pequeñitos y que hace falta reglarlas".

Más allá de todo esto, "la riqueza de las hermandades de los pueblos es extraordinaria". "A veces hay pequeños problemas que hay que resolver porque en los pueblos se vive con mucha intensidad. Lo mismo que se vive con intensidad todo lo bueno que se hace para ellos, las hermandades se sientan acogidas y queridas al mismo nivel de Córdoba capital", expuso el delegado diocesano.

Relevo generacional

En este primer punto, la presidenta de las cofradías de Córdoba, Olga Caballero, comentó que "todo va hacia arriba". "La gente ha vuelto a retomar el tema de ser hermanos y los datos van en aumento en la mayoría de las hermandades de la capital".

En Baena, destacó Guillermo Iván Bernal, presidente de la Agrupación, “somos 7.500 cofrades” para 18.500 habitantes. Se ha constituido una hermandad recientemente y siguen en aumento porque “todos estamos en las procesiones”.

Juan Fernández, de Pozoblanco, señaló también que se está trabajando "bien", aunque fue tras la pandemia del coronavirus cuando aumentaron "los grupos jóvenes, en todos los aspectos". "El tema del costal, con cuatro cuadrillas, ya es una auténtica barbaridad y además se se siguen aumentando los eventos", ya que "el 35% o 40%" de la población pozoalbense están integrada "en las cofradías".

Por su parte, Pedro José Miranda, cofrade de Castro del Río porque no existe una agrupación de cofradías, aunque "eso no quiere decir que no funcionemos". "Tenemos seis hermandades, pero estamos subiendo y sobre todo en el tema de la gente joven. Castro, no obstante, es una isla diferente al resto de Semanas Santas porque la tradición del romano sigue aumentando mucho y el costal está ahí, pero no tanto porque tenemos cofradías que van a ruedas, como Ánimas aquí".

"La hermandad de Jesús Nazareno va a ruedas y la figura de penitente es importante, y ese tema se está reconvirtiendo. La antigua penitencia está pasando a luz y, en un pueblo de 7.000 habitantes, salimos el Viernes Santo 100 romanos y 1.000 nazarenos, un 10% del pueblo", comentó un Pedro José Miranda, que destacó "un apoyo fuerte" del consistorio castreño.

Rafa Pedrajas, presidente de las hermandades de Aguilar de la Frontera, destacó que cuenta "con 30 cofradías y una que va en camino de regularizarse". Además, apuntó que "el 70 o 80%" del municipio está relacionado "con su Semana Santa". "Es un atractivo turístico y es importante el apoyo de la Diputación, de los Ayuntamientos y de la diócesis", comentó. También recordó "una obra social conjunta con recogida tapones, un dinero que se destina a la obra social".

En Puente Genil, Antonio Maíz destacó que "la Semana Santa es compleja, con sus corporaciones bíblicas". En la misma tónica que sus antecesores, apuntó que "a raíz de la pandemia, la vinculación de la juventud da un paso al frente y lo estamos notando en la creación de grupos jóvenes y el aumento de cuadrillas de costaleros y bastoneros que han aumentado significativamente".

Desde su elección como presidente, Maíz apostó por "la creación de una delegación de juventud porque es importante darles cabida. Al igual que tenemos una comisión y mesa de edad para grandes proyectos con antiguos presidentes y hermanos mayores. Es igual mirar hacia atrás con apoyo de la edad, pero también mirar hacia el futuro porque siempre es bueno para ir formando para cargos de responsabilidad de cara al futuro".

Francisco Corpas, de Cabra, también apuntó que "es verdad lo que mis compañeros han comentado y desde la Agrupación trabajamos durante todo el año. Además, vemos el aumento de la juventud y trabajamos en un relevo y una mejora de las cofradías". Por su parte, Jaime Verdú, de Lucena, destacó que "un dato importante es que el aumento de jóvenes es positivo. Entre todos, tenemos que continuar esa línea ascendente, aunque el dato negativo que notamos es un descenso de público", por lo que habría que articular "medidas para atraer a la gente".

Por su parte, José Antonio Trapero, de Montilla, coincidió en "la idea". "El relevo en las hermandades va en aumento, aunque es pequeñito y porque se hacen hermanos los niños chicos", comentó el presidente de las cofradías montillanas.

En este sentido, Yolanda Almagro reconoció que le preocupaba que "todos los oficios tengan ese relevo generacional".

Unidad de las agrupaciones

El presidente de las cofradías de Cabra, Francisco Corpas, destacó la mesa de diálogo de El Día porque fue un asunto que ya debatieron, "el de empezar a juntarnos los presidentes porque vemos que en algunas partes necesitamos algún apoyo o trabajar todos en el mismo barco a la hora de tocar la puerta de la Diputación". En tierras egabrenses, las cofradías son "el colectivo asociativo más grande de la ciudad". Además, son "la agrupación más antigua junto a la de Córdoba".

Este aspecto lo abordó también Jaime Verdú, de Lucena, que apuntó que era "necesario" que se conociesen y "más que tengamos una organización. "La mayoría nos hemos conocido hoy y eso es negativo", señaló el representante de las cofradías lucentinas, sobre todo a la hora de "aunar esfuerzos ante la Diputación, desde punto de vista eclesiástico y también desde el de la administración, ya que tenemos que conocer a los políticos".

"A nivel de patrimonio, hay que trabajar en exponer, sea en un museo o en una casa y que no se quede ese patrimonio en casas hermandades. La gente debe ver que estamos trabajando, portando un tesoro y no solo turístico, también cultural", señaló. Además, añadió que deben hacerse "jornadas o seminarios, porque la formación es fundamental".

"Tenemos que seguir alimentando y vendernos de forma cultural. La tradición hay que ponerla en valor porque tenemos imágenes o cofradías con 425 años. Todo este tipo de cuestiones hay que gestionarlas desde un día pausado, con calma, y entre todos podamos articular medidas, no solo para cada uno de nosotros, sino para toda la provincia".

Por su parte, José Antonio Trapero, de Montilla, al hilo de unir esfuerzos, destacó que "las agrupaciones, los que estamos más cerca, Montilla, Lucena o Aguilar, hace unos años nos reuníamos en Montemayor". "Es una forma buena para ir todos en conjunto. Sería bueno vernos entre todos y a la hora de venir a Diputación", expuso el máximo dirigente montillano.

En este sentido, Salvador Fuentes apuntó que "queremos a todo el mundo para trabajar a puerta cerrada. No vamos a manosear la Semana Santa. Nosotros estaremos para lo que podamos estar y no para manosear la cosa sagrada, eso es vuestro mundo", destacó. "Mientras estemos en Diputación, sabemos lo que hacemos. Habrá un respaldo cofrade porque va en la idiosincrasia, por el tema turístico, patrimonial, cultural y tendrá su libro de estilo", señaló.

"ay que hacer un grupo de trabajo cofrade de toda la provincia, con el fin de familiarizar". "Tema patrimonio, turismo, conservación, se va a hacer. Dos exposiciones en sitios estratégicos de la provincia. En la parte de la Sierra, de la campiña, pueblos con una sala museística importante", apuntó el presidente de la Diputación.

Por su parte, Juan Fernández, de Pozoblanco, señaló que "si no los conozco, no puedo saber el problema que tienen. Es importante que nos conozcamos. Cómo haces tú el tema de subvenciones, el tema de apoyar a la familia, porque cada uno lo hacemos de una manera", por lo que destacó de "hacer reuniones cada una en un sitio".

Subvenciones y mejoras

En materia de gestión de las hermandades, Pedro Soldado reconoció que "somos conscientes, entre otras cosas porque llevo más de 20 años en la Agrupación, de lo difícil que es. Llega la hora de los presupuestos y que no tengamos problemas. Siempre vamos con retraso. Es difícil y hay que justificar todo". "No hay masa social mayor que la cofrade y no se tiene en cuenta porque darles a las hermandades un duro parece que cuesta un mundo. Es otra cosa de las que restan actualmente, por las trabas económicas y el tema de control", señaló el delegado diocesano.

Por su parte, Guillermo Iván Bernal, de Baena, destacó que "hay pueblos en el consorcio europeo y eso en Córdoba no se vende". "Somos iglesia y no nos podemos vender al turismo. Me gusta que vengan a Baena pero no es mi fin fundamental. Tenemos que ayudar a que la sociedad siga evolucionando. Ese palo es de la administración y nosotros colaboramos", señaló.

En este sentido, Jaime Verdú, de Lucena, señaló que deben "saber la competencia municipal, la unidad básica nos sirve a municipios. Tenemos que tener fuerza". "Si estamos más, evidentemente tendremos la opción de modificar presupuestos", comentó. "No es turístico, lo primero es lo religioso, lo segundo el cultural. La cultura sirve para evangelizar. Necesitamos mostrar lo que hacemos. La visibilidad es esencial. Todo ello es necesario. Por desgracia, todo va vinculado al tema turístico", comentó.

"Todos tenemos que saber y apoyarnos los unos a los otros y resolverlo de forma conjunta. Ir viendo cómo podemos articular estas cuestiones. Y va siendo hora y estamos en la sintonía y la Diputación es un gran eje para eso", comentó el representante de las cofradías de Lucena.

A todo ello, Guillermo Iván Bernal, de Baena, también señaló que "la administración nos pone los focos, pero hay que saber llegar". Incluso Francisco Corpas, comentó que "si no nos creemos lo que tenemos, tenemos un problema". "El convenio de Cabra está a vuestra disposición para tenerlo como referencia o ejemplo", expuso el presidente egabrense.

Labor social

En cuanto a la obra social, otro de los pilares fundamentales de las cofradías, Francisco Corpas destacó que "Cabra tiene su comedor social en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Todo va destinado a la caridad y es una apuesta en valor. Lo que haga mi mano derecha que no lo sepa la izquierda". "Las sillas de carrera oficial se quitaron del cobro, lanzamos campaña de sillas de carrera oficial solidarias y ese dinero, cogimos dinero de Uruguay y Francia, además de la provincia y de Andalucia y todo destinado a la bolsa de caridad de la agrupación", apuntó.

En Puente Genil, "no solo con huchas solidarias, también con Digenil, con Cruz Roja, con ambas aportando matrículas para que se vayan niños desfavorecidos de campamentos". Incluso apuntó "la importancia del voluntario y echar una mano en esos centros. Muchas veces necesitan clases de matemáticas o ingles y dentro cofradías tenemos esas personas con tiempo suficiente. Creo que es interesante aportar recursos humanos".

Aunque no exista agrupación en Castro del Río, Pedro Miranda destacó que "cada hermandad tiene una obra social importante. Este domingo se recogieron casi 3.000 kilos de alimentos, que en un pueblo pequeño es importante. Se hace y se está haciendo y no buscamos el reconocimiento. Es nuestra misión como cofrades y como cristianos".

En Pozoblanco, Juan Fernández apuntó que "todas tienen su bolsa de caridad. Una cofradía joven, la del Silencio, todos los años un 20% del presupuesto va para una ONG a países desfavorecidos". Por su parte, Rafael Pedrajas comentó que en Aguilar de la Frontera debe darse "visibilidad por la sociedad en la que vivimos". Además, hay "una magna de recogida de alimentos".

En Montilla, José Antonio Trapero destacó "la labor cofrade, más la solidaridad. Las hermandades colaboran cubriendo con todas las necesidades. Nosotros, el día de la Inmaculada, hacemos un besamanos solidario". Y también apuntó que está "la obra de misericordia, ya que casi todas las hermandades visitan a los abuelitos".

Un aspecto que también destacó Pedro Miranda, ya que "esa ayuda a los ancianos, ese ratito es impagable. Ni una buena Madrugada me lo paga a mí. Pocos saben dónde están las puertas de la residencia de ancianos y ver esa llegada de Jesús Nazareno y ver a los abuelos en la puerta, es la imagen más bonita de toda la noche".

En Lucena, por su parte, Jaime Verdú destacó que es "un pueblo solidario", que cuenta con "cuatro cáritas". Hay un comedor social que es interesante, porque el perfil de personas está cambiando y de modo preocupante. Si antes eran no nacionales, ahora la edad es menor y muchos jóvenes y pequeñas parejas que se acercan al comedor social", expuso el representante lucentino.

Por último, Guillermo Iván Bernal, de Baena, reconoció que "somos parte de la iglesia". "El pilar básico es darlo a los demás. No hay hermandad que no se lo den". Eso sí, reconoció que las agrupaciones y hermandades deben "hacer público lo que tenemos que hacer publico, pero en privado lo privado".