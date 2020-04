Martes Santo de ERTE en el Cielo

Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo...y lo que te rondaré querubín. Son ya demasiados días con muy poco trabajo para los ángeles del sector de las estaciones de penitencia de la Semana Santa. Era una crónica de una decisión laboral anunciada en estos tiempos de crisis del coronavirus en los que las empresas son de gatillo fácil –tengan o no pérdidas– a la hora de plantearles un ERTE a su plantilla, aunque en el Cielo no se comulgue con ello. Porque el Cielo no es una empresa.

No obstante, para seguir con la moda, San Mateo –antiguo recaudador de impuestos para los romanos– ya le ha planteado al mundo angelical que se va a negociar un ERTE. Bejamín y Serafín piensan que es lo menos malo que les puede pasar, aunque están convencidos de que poco les dañará cuando el negociador y presidente de su comité laboral es el arcángel San Rafael, esa medicina de Dios, el custodio de Córdoba.

San Rafael, quien custodia en su iglesia, la del Juramento, a la hermandad del Cristo Sindónico, la Universitaria. Una hermandad que, como su propio nombre indica, lleva en su ADN, la enseñanza por bandera a sus cofrades. Un ejemplo, el pasado sábado 7 de marzo de 2020 tuvo lugar en el oratorio de la Sábana Santa del Juramento de San Rafael la sexta charla del presente curso de formación 2019-2020.

Estuvo a cargo del catedrático de Historia del Arte Alberto Villar Movellán, quien desarrolló el tema La Sabana Santa, el cine y la nueva iconografía de Jesús Nazareno. Una hermandad austera en lo que se refiere a su estación de penitencia del Martes Santo, que tuvo su origen en 1989. Fue fundada por un grupo de estudiantes, en su mayoría de Derecho y antiguos alumnos maristas del Colegio Cervantes. Fue gran impulsor de la idea el hermano José Cabello Carrasco. Los gestores comprometieron a gran número de profesores y alumnos, de modo que la idea tomó cuerpo con celeridad, apoyada igualmente por la autoridad universitaria.

Uriel –el arcángel encargado de las tierras y de los templos de Dios– y Raguel–el encargado de la justicia, de la imparcialidad y de la armonía– empiezan a sentir agonía, la misma que sienten quienes se ven forzados a pedir el bono social víctimas de la crisis del covid-19, la agonía de un Cristo que conocen bien, con sede en el barrio del Naranjo y que cada Martes Santo parte de la Mezquita-Catedral, una hermandad que comienza a gestarse en el año 1978 cuando el párroco de Santa Victoria, Agustín Molina Ruiz, toma contacto con un grupo de vecinos del barrio del Naranjo.

Uriel y Raguel, que este año no podrán cuidar que no haya problemas en la procesión de la Agonía, ya saben que esta corporación ha preparado una serie de celebraciones alternativas de manera virtual a través de sus redes sociales en riguroso directo. La Agonía conectará en tres momentos con la parroquia de Santa Victoria para que el consiliario, Manuel Navarro, se dirija a los internautas, y el resto del tiempo publicará fotografías y material audiovisual de años anteriores que los propios hermanos envíen a la cofradía por diversos canales.

“A mediados de los años setenta un grupo de jóvenes estudiantes del colegio cordobés de La Salle da vida al proyecto de una nueva cofradía, el Císter”. Sariel –el encargado de los espíritus de los hombres que pecan– y Remiel– el encargado de los resucitados– leen los inicios de la Hermandad de la Sangre, esa a la que siempre han ayudado y que este año les duele hasta sangrar no hacerlo, aunque más les duele el sufrimiento de también de todos aquellos que ahora están más necesitados que nunca.

Todo ello en una jornada en la que el Císter continúa llorando la pérdida de “nuestra hermana Amelia Ibáñez, camarera de honor y trabajadora incansable” y en la que destaca que “todos los #MartesSantos, el Hospital San Juan de Dios Córdoba nos obsequia con un ramo de flores , que deposita en nuestra Hermandad, con motivo de agradecimiento por nuestra obra social #MúsicaparaÁngeles. Este año queremos daros las gracias de corazón y este aplauso es para vosotros. Que nuestros titulares os premien la labor que estáis realizando”.

Mientras, Miguel, arcángel jefe del ejército celestial, piensa en el gran trabajo social que están realizando los efectivos de la UME y de la Brigada en estos tiempos de crisis, un gran trabajo como el que él mismo realiza cada año en la estación de penitencia de la Hermandad del Prendimiento, cuidando que todo discurra con normalidad, una hermandad que fue fundada el 7 de octubre de 1952, haciendo su primera salida procesional en la Semana Santa del año 1954 con 400 nazarenos, en su mayor parte alumnos salesianos.

“Tan esperado como siempre y tan diferente como nunca. En este día tan especial pedimos al Divino Salvador por el fin del mal que nos acecha, para que, con la intercesión de María, la Virgen de la Piedad, nos libren de esta situación. Hoy es Martes Santo Salesiano”, destacan desde la hermandad, que ha anunciado la celebración en directo vía telemática de una misa de hermanos desde el Santuario de María Auxiliadora oficiada por el consilario José Antonio Perdigones.

El obispo pide a los sacerdotes que acompañen al pueblo que sufre "como lo estáis haciendo hasta ahora"

Todo ello mientras la Santa Iglesia Catedral acoge una Misa Crismal, una de las celebraciones litúrgicas más importantes que acontece en la Semana Santa, donde el obispo, Demetrio Fernández, consagra el santo crisma y bendice los santos óleos. El obispo ha animado este martes a los sacerdotes a seguir al “pie del cañón”, pues, “sin duda, el trabajo de cada día es de agradecer a Dios y un motivo de júbilo, aunque esté atenuado por las circunstancias que estamos viviendo”, a causa de la pandemia del coronavirus covid-19. Ha pedido a los presbíteros que acompañen al pueblo que sufre y que atiendan a los pobres como ya lo están haciendo, porque en este momento “el pueblo de Dios nos necesita más que nunca” y, en este sentido, ha tenido un recuerdo especial para todas las religiosas que sirven y atienden a ancianos, pobres y necesitados en estos días.

Mientras, Gabriel –el mensajero celestial–se pregunta quién tiene la Santa Faz de aprovecharse de los más débiles en tiempos de crisis, una Santa Faz como se llama la hermandad que se gestó en marzo de 1982, cuando un grupo de jóvenes cofrades comenzó a trabajar en su formación, cuyo primer título sería el de Hermandad de Penitencia de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima del Perdón. El Martes Santo también se apunta a la vía telemática para emitir un vídeo de como la hermandad vive la jornada en casa y la santa misa.

Gabriel, además, será el encargado de anunciar un Buen Suceso en el Cielo, que no hay ERTE, que simplemente querían que los ángeles sientan lo que están viviendo hombres y mujeres en la Tierra para aliviarlos, un Buen Suceso como aquella hermandad que en 1973 da sus primeros pasos como resultado del trabajo de un grupo de antiguos alumnos y allegados del Colegio Parroquial de San Andrés. Un Buen Suceso que hoy sube a sus redes dibujos de los más pequeños hermanos y que también por vía telemática ha recibido las palabras de su director espiritual, “Pablo Calvo del Pozo, llamándonos a vivir una estación de penitencia desde el corazón”. Sin que falte la celebración de la misa de hermanos.