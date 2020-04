Coronavirus en Córdoba: El Nazareno de Priego dará la bendición por internet el Viernes Santo

Se acerca un nuevo Viernes Santo, pero este año será muy diferente en Priego de Córdoba. No habrá rendición de honores en la Fuente de la Salud, ni chaquetillas colorás, no se escuchará el tañer de la campana que anuncia que Jesús se acerca, no habrá tambores, tampoco San Juan ni la Virgen de los Dolores Nazarena verán el compás de San Francisco abarrotado… Y, lo peor para los prieguenses, Nuestro Padre Jesús Nazareno no saldrá por las calles del municipio ni subirá al Calvario. Aunque no es la primera vez, pues en las actas de la Cofradía ya se recoge cómo en las últimas epidemias tampoco pudo salir.

"Pero eso no significa que no nos bendiga, ahora más que nunca necesitamos de su bendición y de su protección", ha considerado la Hermandad. Y, de hecho, el Nazareno volverá a derramar de nuevo sobre la ciudad de la Subbética y sobre todos sus devotos su bendición este Viernes Santo. Eso sí, de manera extraordinaria esta bendición se realizará desde el interior de la iglesia de San Francisco, en su camarín, a puerta cerrada y sin público, y se podrá seguir por internet.

El horario previsto será sobre las 14:00, una vez que finalice el vía cruces del Viernes Santo, y se emitirá gracias a la colaboración de Telepriego por redes sociales. Para acceder, se publicará en el perfil de Facebook de la cofradía el enlace al canal de Youtube de Telepriego, por el que se podrá ver directamente la retransmisión en directo. Dicho enlace, también se facilitará por distintos grupos de Whatsapp para que este momento tan esperado pueda seguirse a través de los teléfonos móviles. E, igualmente, se publicará el link en la web de la cofradía.

La Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista ha rogado colaboración y el cumplimiento de todos en las medidas establecidas por el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Y ha confiado en la "buena voluntad del pueblo de Priego", al que ha hecho un llamamiento para que no se dirija al compás de San Francisco, puesto que "no se abrirán las puertas del templo bajo ningún concepto".