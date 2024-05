Los vecinos del Norte de Córdoba denuncian que el agua del grifo vuelve a salir turbia

La plataforma Unidos por el Agua de Los Pedroches y el Alto Guadiato ha denunciado este jueves la "falta de transparencia en la gestión de Emproacsa y el abandono por parte de Sanidad" al detectar que el agua del grifo en el Norte de la provincia vuelve a salir con una "coloración oscura", lo que según el colectivo ciudadano "sugiere la presencia de contaminantes". "Esta situación es especialmente preocupante en los colegios, donde los niños están consumiendo este agua", han denunciado.

Las quejas de los vecinos "reflejan un gran malestar entre la población". En este contexto, Unidos por el Agua censura que "la falta de explicaciones por parte de las autoridades competentes es alarmante", y "muchos residentes siguen sin consumir agua del grifo por desconfianza, a pesar de que se declaró apta". Tras este episodio de turbidez, se quejan de que "ninguna autoridad municipal, provincial o autonómica ha presentado las analíticas necesarias para tranquilizar a los ciudadanos".

La empresa provincial de aguas de Córdoba (Emproacsa), por su parte, ha aclarado que "trabaja desde principios de semana en la reducción de los niveles de turbidez que se han detectado en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Sierra Boyera" y que, inciden, "en ningún caso afectan a la potabilidad de agua ni a su consumo humano".

Estos trabajos se han iniciado después de que detectara, tras la puesta en marcha de la ETAP, un "comportamiento anómalo" en la salida de agua los decantadores derivado del cambio de temperaturas, lo que se ha unido el inicio de la estratificación de agua en el propio embalse de Sierra Boyera propio de los periodos de primavera.

Ante esta situación, "habitual en los procesos de gestión y tratamiento de agua", Emproacsa ha tomado medidas tendentes a la estabilización del proceso consiguiente en la reducción de la turbidez del agua, como la regulación de caudal y otros ajustes. De esta manera, ya se han bajado esos niveles y se espera que la situación se normalice en un breve periodo de tiempo que oscilaría entre 24 y 48 horas.

Desde Emproacsa han aclarado que estos episodios de turbidez que están viviendo algunos municipios de la zona norte "en ningún caso afectan a los niveles de potabilidad de agua, que es apta para el consumo con todas las garantías". La empresa pública insiste en que "continúa realizando análisis continuos que certifican que se cumplen con todos los parámetros que establece la normativa sanitaria".

Para Unidos por el Agua, no obstante, "la insistencia de Emproacsa en que el agua sigue siendo apta para el consumo humano no es suficiente para calmar a la población", pues "los ciudadanos no han visto estos resultados". "La Junta de Andalucía indica que su papel es de vigilancia y que, si los análisis no cumplen la normativa, actuarán para declarar el agua no apta. Sin embargo, no tienen competencias para mejorar la calidad del agua, responsabilidad que recae en Emproacsa", inciden.