Los vecinos de Azuel protestan frente a la Delegación de Salud en Córdoba por los recortes en el consultorio

Los vecinos de Azuel, una aldea perteneciente a Cardeña, en la comarca de Los Pedroches, han viajado este miércoles hasta Córdoba capital para protestar contra los recortes sanitarios que se están llevando a cabo en su consultorio médico. Varias decenas de residentes se han plantando ante la sede de la Delegación de Salud, donde han rechazado la reducción drástica de los servicios sanitarios en la pedanía, que se concreta en la pérdida del 45% del horario de atención en el consultorio.

Los participantes en la movilización han explicado que, debido al envejecimiento general de la población, requieren constantemente atención especializada por las numerosas dolencias que sufren, a lo que se suma la imposibilidad de desplazamiento al no contar muchos de ellos con vehículo propio. Todo esto consideran que supone "una afrenta más al ámbito rural, pues favarece el despoblamiento". A su vez, los vecinos alegan que "reducir el horario de Azuel no responde a una necesidad real", ya que la solución ha sido ampliar el de Cardeña, cuando en su opinión no debe ser reforzado. "No es optimizar recursos porque es a costa de Azuel", han censurado.

Ante esta situación, el portavoz ha explicado que los sanitarios se tienen que desplazar a la aldea para atender en el domicilio a sus pacientes, algo que considera "un desperdicio, porque los sanitarios no suelen elegir plazas que tengan continuos desplazamientos". Así que "la atención médica perderá calidad debido al gran volumen de trabajo de estos sanitarios, que apenas tienen descanso". En todo caso, "Azuel no quiere ser exclusivo, sino que quieren la misma atención que el resto", incide.

Exigen a su vez que el municipio tenga el mismo horario de 08:00 a 15:00 que tienen Cardeña o Villanueva de Córdoba, ya que "su población es la más envejecida de Los Pedroches y necesitan cuidados y recursos esenciales". "Estamos para que se nos escuche", ha insistido. "No queremos más, todo lo contrario, queremos lo que teníamos antes, al igual que otras poblaciones con las mismas características demográficas", ha añadido. la portavoz de los vecinos de Azuel.

En esta lucha, los vecinos de Azuel no están solos, ya que los residentes en la Venta del Charco y en el núcleo prinicipal de Cardeña también han participado en la recogida de firmas llevada a cabo. De hecho, el portavoz de la plataforma Azuel dice No, César Ruiz, ha declarado que ya cuentan con 900 de los 1.250 apoyos posibles de los vecinos mayores de edad. "Jamás se han recogido tantas para un motivo tan grande", ha agradecido.

Los vecinos advierten de que seguirán luchando para que no sigan recortando servicios en la comarca, puesto que -explican- no solo están acabando con la sanidad, sino también con los servicios educativos, bancarios, sociales, culturales, de transporte y electorales, puesto que le han retirado su única mesa electoral, lamentan. De esta manera, en palabras de César Ruiz, "Azuel ruega a la Delegación de Salud que se retraiga de realizar más recortes".

La Delegación de Salud ha emplazado a los vecinos a mantener una reunión el próximo miércoles, 13 de marzo, para mantener un primer encuentro y escuchar sus reivindicaciones.