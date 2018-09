Los subsidios agrarios benefician a más de 31.500 jornaleros desde 2012

Los diferentes subsidios agrarios que concede el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a los temporeros del campo benefician a una población que ronda los 31.500 vecinos de la provincia de Córdoba. Según consta en un informe del Gobierno a una pregunta del diputado socialista Antonio Francisco Pradas, en el último ejercicio económico recibieron estas prestaciones un total de 31.503 jornaleros cordobeses, mientras que en 2012, el primer año que recoge el estudio, fueron 31.555 personas, prácticamente el mismo volumen de población.

El estudio distingue entre el subsidio y la renta agraria. El subdirector de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, Antonio Brasero, explicó a el Día que ambas ayudas, similares, están diseñadas para "cubrir el estado de desempleo en el campo" y se aplican exclusivamente en Andalucía y Extremadura. El subsidio nació en enero de 1984 y, desde entonces, ha experimentado una serie de cambios normativos que han afectado, entre otros asuntos, al número de peonadas que los jornaleros deben cumplir para recibir la prestación.

El volumen de personas que deja de cobrar el subsidio es similar al que se incorpora a la renta

Al principio era necesario reunir 60 días trabajados, en la década de los 90 la cifra se redujo a 40 y ahora son 35 los jornales reales que el trabajador debe reunir en el año inmediatamente anterior a cobrar la ayuda. En la actual campaña, como consecuencia de la gravísima sequía que redujo las cosechas e hizo imposible alcanzar este volumen, el Gobierno optó por recortar a 20 las peonadas.

La renta agraria surgió como consecuencia de un Real Decreto en el año 2003 con un espíritu idéntico al del subsidio para las nuevas generaciones que se incorporaban al mercado laboral. Subsidio y renta, no obstante, presentan matices de carácter técnico, explicó Brasero. El primero, por ejemplo, computa los contratos del conocido PER (Plan de Empleo Rural, ahora llamado PFEA) para reunir los 35 jornales, mientras que la renta no lo tiene en cuenta. En el caso de la renta agraria, además, el objetivo original fue asimilarla al desempleo del régimen general, por lo que a efectos de cómputo de ingresos no se tienen en cuenta los trabajos agrarios. Eso sí, la mensualidad es igual: 430,27 euros al mes durante 180 días.

Brasero destacó que ambas prestaciones son fundamentales para sostener la vida de la Córdoba rural en la gran mayoría de las comarcas, desde la Vega del Guadalquivir a la Campiña Sur. Las excepciones son el Alto Guadiato y Los Pedroches, cuya economía está más volcada en la ganadería.

Un análisis de la estadística permite verificar que el volumen de población que deja de cobrar el subsidio por jubilación es similar al que se incorpora a la renta. Así, en el año 2012 eran 22.293 las personas que percibían el subsidio, frente a las 9.262 que cobraban la renta. La proporción es ahora de 18.476 personas con subsidio en 2017 a 13.027 con renta. En resumen: el volumen siempre ha rondado los 31.500 prestatarios en los últimos seis años.

Por provincias, y teniendo en cuenta exclusivamente la modalidad vigente de renta, Córdoba es la segunda en número de beneficiarios, que suman 83.124 personas en el conjunto de Andalucía y Extremadura. Así, los cordobeses suponen el 16% del total, con 13.027 personas en la última anualidad. Las mujeres suman el 53% del total, una proporción que en el caso del subsidio se eleva al 71%.

Tras Córdoba, y teniendo en cuenta sólo la renta, se sitúan Sevilla, con 26.764 prestatarios; Jaén, con 14.893, y Granada, con 11.101 personas beneficiarias en la última anualidad. Por debajo de la barrera de los 10.000 subsidiados se sitúan Badajoz (9.498), Cádiz (8.066), Huelva (7.954), Málaga (7.869), Cáceres (5.410) y, en último lugar, Almería (2.743).