La Diputación anticipa 119,2 millones de euros a los ayuntamientos

La Diputación ha transferido a los ayuntamientos de la provincia 119,2 millones de euros, una cuantía que corresponde a la recaudación prevista en el cobro de impuestos para el ejercicio de 2019.

Esta recaudación prevista es un 1,77% mayor que la del año pasado, cuando se cifró en 117,3 millones de euros, mientras que ha supuesto un incrementado de siete millones de euros en los últimos cuatro años.

No obstante, esta no es la cuantía definitiva, sino que se trata del 80% de la prevista, ya que la completa superará los 140 millones de euros. Con ello, no será hasta el próximo mes de noviembre cuando los consistorios cobren el 20% restante.

En concreto, de los 119,2 millones de euros que se han transferido desde el Instituto de Hacienda de Cooperación Local de la institución provincial, más de 70,4 millones corresponden al pago del IBI de Urbana, mientras que 19,2 millones llegan del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Además, 18,04 millones proceden del cobro de tasas y precios públicos, mientras que 2,7 llegan del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

En todo este reparto, el 56% de la cuantía es para los municipios con menos de 20.000 habitantes, mientras que es Lucena, la localidad que ha recibido la mayor cuantía, con algo más de 15,5 millones de euros.

Palma del Río, por su parte, es el segundo municipio que ha recibido la mayor transferencia, con 8,1 millones de euros, mientras que Puente Genil cuenta ya con poco más de ocho millones de euros. Cabra, por su parte, ha recibido siete millones de euros, mientras que Priego de Córdoba alrededor de 5,4 millones de euros.

En el lado contrario se encuentra Encinarejo, con 1.740 millones de euros.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha destacado que la jornada de hoy "es una de los más importantes de los ayuntamientos", ya que con la transferencia que han recibido "tienen disponibilidad económica para afrontar el año".