¿Ha muerto el rock andaluz?

"Quien diga que el rock andaluz ha muerto, me lo cargo tres veces", advierte entre bromas el responsable de 5 Lunas Producciones, Juan Antonio Vergara. "Ha estado dormido y ha tenido momentos más bajos, como cuando falleció Jesús de la Rosa, el líder de Triana. O durante la explosión de la Movida madrileña, cuando las discográficas y las promotoras vieron dinero fresco y rápido y abandonaron el apoyo que prestaban a lo que se hacía en Andalucía. La escena se vino abajo. Pero, si miramos desde entonces hasta ahora, lo cierto es no se han parado de editar discos y han surgido muchas bandas", relata Vergara, quien concluye que la escena no solo sigue con vida, sino que experimenta un verdadero "renacer".

Un ejemplo es 5 Lunas Producciones, que se propone la "reconquista" del espacio artístico "que le corresponde" al género con una hornada nueva de artistas y algunos de los clásicos de siempre, como Storm o los cordobeses Mezquita, que siguen activos. Anairt desde San José de la Rinconada; Arábiga desde Lucena; Sherish desde Jerez de la Frontera; Omni desde el Puerto de Santa María o Grande Cruz desde Jaén son formaciones que mantienen muy viva la escena. A estos se suman Califato 3/4 o Derby Motoreta's Burrito Kachimba, formaciones próximas y que llegan a un público más amplio. Junto a estos, los clásicos del género se revalorizan: el primer disco de Storm cotiza a 1.500 euros. Este fin de semana, la banda ha actuado en Montilla con motivo de las I Jornadas de Contracultura y Rock Andaluz en los 70.

"Estamos en plena reconquista, hay una regeneración", valora Vergara, que sin embargo echa en falta más apoyo desde las instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía) para programarlos. Propone, por ejemplo, un festival en el que los grupos de rock progresivo andaluz sean los protagonistas, porque -lamenta- "ahora lo tienen difícil incluso para sonar en radios generalistas".

"Hasta he dejado de escuchar Canal Sur, y mira que soy amigo del director. No es que no pongan rock andaluz, es que apenas escuchas a artistas andaluces, con suerte a David Bisbal. Lo demás es reggaetón", lamente el promotor. Y lamenta la falta de respaldo institucional a lo que se hace aquí: "Cuando me siento con un concejal para exponerle mi catálogo, lo primero que me pregunta es qué tributos le llevo. ¿Tributos? Yo lo que llevo es material autóctono, música hecha en Andalucía, marca Andalucía. Los tributos son una manera fácil de ganar dinero rápido con el esfuerzo de otros", lamenta.