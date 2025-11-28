Muere un hombre atropellado en una carretera de Montoro

Un hombre de 59 años de edad ha muerto este viernes tras ser atropellado en la carretera A-3000, en Montoro (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido a las 17:30, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que un hombre había sido atropellado por un turismo en la citada vía, que sale de Adamuz hacia el pantano del Arenoso.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la empresa mantenedora de la vía y de los Bomberos de Montoro, ya que el peatón había quedado atrapado bajo el turismo.

Los sanitarios solo han podido certificar la muerte de la víctima, un varón de 59 años, en el lugar del siniestro.