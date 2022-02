Un agricultor halla un mosaico romano de grandes dimensiones en un olivar de Adamuz (Córdoba)

La tierra ha vuelto a dar una sorpresa en la provincia de Córdoba. Si hace poco más de un año un olivar de La Rambla escupía un león íbero en perfecto estado de consevación, la atención se centra ahora en la localidad de Adamuz, en plena Sierra Morena, donde ha quedado al descubierto un mosaico romano de grandes dimensiones.

"Esta provincia nuestra no para de darnos sorpresas", ha compartido en Facebook el arqueólogo de la Delegación de Cultura Alejandro Ibáñez, que este miércoles ha visitado el yacimiento con "la impagable ayuda del Seprona de la Guardia Civil y su patrulla de Montoro".

Por cuestiones de seguridad y para evitar a los expoliadores, el lugar concreto del hallazgo no ha sido desvelado, pero el alcalde adamuceño, Rafael Ángel Moreno (PSOE), ha confirmado que se ubica en un olivar de sierra habitual de la zona. Hace unos días, un particular avisó de que un movimiento de tierra había dejado al descubierto lo que parecía un mosaico antiguo que había estado sepultado durante siglos bajo el peso de la historia y de los viejos olivos. No es tan extraño, pues en Castro del Río se conservan unos silos romanos sobre los que crece un olivar.

"Está justo en una cárcava y ha aflorado", ha explicado el primer edil, aún recuperándose de la sorpresa. Aunque en el municipio cordobés, de 4.100 habitantes, se han recuperado algunas piezas de origen romano que se exponen en su Museo, el hallazgo desvelado este miércoles es inédito y apunta al primer yacimiento de estas características en el término municipal.

Fuentes consultadas han subrayado la "calidad" de la pieza, que ha sido ocultada para evitar a los merodeadores. Las primeras observaciones apuntan a un mosaico de época imperial que, aparentemente y a falta de las excavaciones de rigor, podría pertenecer a una "construcción importante" similar a las villas romanas de Fuente-Álamo, en Puente Genil, o de El Ruedo, en Almedinilla, ambas en el Sur de la provincia. Hasta el momento, no se habían producido hallazgos de esta envergadura en Sierra Morena.

El alcalde ya ha avanzado que en próximas fechas el Ayuntamiento iniciará los contactos con el propietario de la finca para abordar el hallazgo, que abre "grandes posibilidades" al municipio. Aunque aún es pronto. Por delante quedan pendiente estudios arqueológicos, excavaciones y mucha gestión burocrática bajo la supervisión de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Habrá que dar tiempo al tiempo hasta saber qué más se esconde bajo el olivar.