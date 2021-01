La estación de ITV de Puente Genil solo ofrece citas a partir de mayo

De las 70 estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Andalucía, solo una de cada cuatro dan cita antes de abril, 18 de ellas, mientras que únicamente 12 lo hacen para antes de marzo. En Córdoba, donde hay situadas diez estaciones de ITV, las que ofrecen la fecha más cercana son las de Lucena, Peñarroya Pueblonuevo y Pozoblanco, este 20 de enero. La más alejada, el 4 de mayo, la de Puente Genil. Son los datos que arroja un estudio que Facua Andalucía ha hecho sobre el tiempo de espera para obtener una cita para la ITV en las ocho provincias andaluzas.

Los datos han sido recogidos el 19 de enero a través de la página web habilitada por Veiasa -la empresa pública que gestiona las estaciones de ITV andaluzas- para solicitar cita previa.

Facua Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para instarle a "que tome las medidas que sean necesarias para solucionar la saturación existente del servicio de ITV". Así, la federación reclama que la Junta apueste por reforzar el personal de las estaciones de ITV para agilizar las inspecciones y aumentar la calidad del servicio, "cuya merma vienen denunciando los sindicatos en los últimos tiempos y está provocando huelgas en el sector, así como un aumento de los horarios de atención en la medida de lo posible", han recalcado.

Seis de las estaciones no tienen disponibilidad alguna para coger cita. Se trata de las de Las Tres Villas y Vélez-Rubio, en Almería; de la estación de Guarromán, en Jaén; y de las estaciones de Carmona, La Rinconada y el Polígono Industrial El Pino, en Sevilla.

De las 64 que sí dan cita, seis lo hacen a partir del 19 de marzo, 17 en abril, 24 en mayo y 5 en junio. Solo 12 de ellas permiten coger cita en los meses de enero y febrero.

Facua Andalucía ha advertido, además, "del riesgo de ser multados al que se exponen multitud de conductores por no pasar la ITV a tiempo -ya que el retraso en la cita no es un eximente ni impide la sanción-, más allá del peligro para la seguridad vial que puede representar que circulen vehículos que no han pasado el debido control periódico".

Por provincias

Almería posee dos estaciones que dan cita este 20 de enero, la de Albox y la de Vera. Por el contrario, la estación de Vícar no posee una cita libre hasta el 28 de junio, mientras que otras dos no tienen ninguna disponibilidad: Las Tres Villas y Vélez-Rubio.

De las siete estaciones situadas en Cádiz,solo una permite realizar una inspección en abril, la de Villamartín, el día 19. Cinco de ellas no tienen disponibilidad hasta mayo, y la séptima, la de Algeciras, obliga a esperar hasta el 4 de junio.

Granada, con nueve estaciones, ofrece las dos citas más próximas también para este 20 de enero en las estaciones de Granada capital y Peligros. Donde hay que esperar más, por el contrario, es en Guadix, donde hay que concertar cita para el 7 de mayo.

Huelva es la provincia andaluza con menor número de estaciones, seis. Una permite pedir cita para marzo. La fecha más cercana es el 30 de ese mes en Zalamea. En Huelva capital, la que tiene la fecha más tardía, hay que esperar al 19 de mayo.

En Jaén, la fecha más cercana de las ocho estaciones de la provincia es este 20 de enero, en Andújar, mientras que para pedir una cita en la estación de Martos hay que esperar hasta el 11 de junio. Además, la de Guarromán no ofrece disponibilidad alguna.

Málaga, con nueve estaciones, tiene cita en las estaciones de Mijas y Ronda también para el 20 de enero, la fecha más próxima. La estación en la que hay que esperar más, no da cita hasta el 8 de junio, es la de Antequera.

En Sevilla, tres de las 12 estaciones de ITV indican que no tienen disponibilidad de citas; se trata de las de Carmona, La Rinconada y el Polígono Industrial El Pino, en la capital. La estación que ofrece una en fechas más cercanas es la de Cazalla de la Sierra, el 12 de abril. La que hace esperar más, nada menos que el 21 de mayo, es la estación de Morón de la Frontera.