Juan Ramón Valdivia: "Para el PP, Córdoba es sin duda la 'Masia' de la política andaluza"

Juan Ramón Valdivia (Priego de Córdoba, 1988) afronta su primera campaña electoral como cabeza de lista del Partido Popular a la Alcaldía de un Ayuntamiento al que llegó como concejal en 2011 y donde ostenta la máxima responsabilidad desde el pasado verano, tras la marcha de María Luisa Ceballos a la Junta de Andalucía.

-Siempre ha estado en segunda línea, ¿cómo afronta esta campaña electoral como candidato?

-La diferencia entre ser candidato y ser responsable de las campañas o número dos es ostensible, porque como número uno tienes más presencia y debes conocer más a las personas y los temas, pero el hecho de haber sido número dos durante mucho tiempo te facilita la tarea porque manejas muchísimas información. En ese sentido, no me considero un candidato novato, no tengo esas dificultades. Lo mismo me ocurre con la gestión de gobierno, así que cuando asumí la responsabilidad de alcalde lo hice sin excesivo agobio.

-Ahora que han pasado unos meses, ¿qué puede decir del Ayuntamiento que heredó de María Luisa Ceballos?

-Lo principal es que estábamos terminando unos planes europeos que eran fundamentales para cambiar la ciudad. Son seis millones de euros que han estado bien utilizados. Y lo hemos hecho desde un Ayuntamiento mucho más saneado que cuando el PP recuperó la Alcaldía, con los proyectos finalizando en tiempo y forma. Es, en definitiva, un lugar en el que ahora se puede volver a trabajar con solvencia y en el que los proyectos salen adelante, sin tener que estar distraídos con preocupaciones como pagar pagar la luz o a los proveedores.

-Desde que asumió el cargo, siempre habla de equipo, pero se da por hecho que el alcalde tiene la última palabra, ¿en qué ha cambiado la manera de gestionar desde que es alcalde?

-No entiendo la política desde el punto de vista personal ni autoritario. Aquí somos un equipo, siempre lo hemos sido, y María Luisa era la líder suprema. Ha sido presidenta de la Diputación y ha ostentado cargos de responsabilidad muy importantes en el Partido Popular, pero cuando se sentaba a abordar los temas municipales con nosotros era una más. En Priego de Córdoba, son los concejales los que toman las decisiones del día a día dentro de la línea de trabajo marcada, que no es otra que solventar los problemas en el menor tiempo posible. Puedo asegurar que no hay ningún tipo de imposiciones, se podría decir que practicamos una gestión cooperativa, y en este sentido el equipo es fundamental, está por encima del alcalde. Cuando se produce algún desacuerdo, se llega a un punto común mediante el debate, que siempre es sano.

-¿Ha introducido muchos cambios en la lista electoral?

-Hay nueve incorporaciones y se mantienen 11 nombres que tienen experiencia de gobierno. Y, dentro de los 11 primeros puestos, solo hay tres incorporaciones. Esto evidencia que lo que digo del equipo no es una frase hecha; las personas que me rodean me satisfacen, y esta es una evidencia. Es el equipo que me gustaría mantener, un gran grupo de personas. Proceden de distintos ámbitos, tienen diferentes edades y, sobre todo, para mí, es fundamental que muestren mucha empatía, que se preocupen por solventar los problemas que puedan surgir en sus áreas de responsabilidad.

-¿Cuáles van a ser sus máximas prioridades para el próximo mandato?

-En Priego de Córdoba seguimos una línea estratégica de acción desde hace diez años, y continuaremos con ella. Esto quiere decir que apostamos por un Priego verde, pues nuestro entorno natural es nuestro patrimonio más valioso. Cuidaremos de él y de nuestra Denominación de Origen. Y, por supuesto, profundizaremos en el cuidado del patrimonio; nuestra idea es continuar con la restauración de monumentos para ponerlos en valor. También nos esforzaremos en habilitar más plazas de aparcamiento y en reordenar Priego de forma clara para que sea más fácil vivir, transitar y que nos visiten. El gran valor que poseemos es que somos un pueblo enormemente vivo, y los colectivos son el pulmón de la localidad; caminaremos junto a ellos. Y, por otra parte, es una prioridad ir de la mano de la Junta de Andalucía y de la Diputación. Esto es fundamental para que salgan adelante la construcción de colegios, el museo arqueológico, la finalización de las obras de las Angosturas y los servicios sanitarios que los prieguenses llevan tanto tiempo ambicionando.

-¿Con qué proyecto estrella quiere convencer a los vecinos para que lo voten?

-Estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de una Formación Profesional dual relacionada con la confección. El covid cambió las reglas del juego, y el textil ha resurgido. También impulsaremos infraestructuras que estaban aletargadas, y a las que se va a dar un enfoque nuevo. Por ejemplo, el edificio del Palenque donde ahora está alojado el área de urbanismo y obras se trasladará al edificio principal del Ayuntamiento, y allí ubicaremos varios servicios para mayores, como la escuela de adultos, la cátedra y talleres municipales. Será un complejo entero dedicado a la cultura y a los mayores, al ocio y a la educación, pues en la tercera planta están la Casa de la Juventud y la biblioteca. Este proyecto lleva anexo un parque que se tematizará desde la literatura infantil y juvenil. También pondremos en marcha los aparcamientos del bajo Adarve para dar recepción a turistas y prieguenses. Este aparcamiento nos va a permitir reordenar mucho la ciudad y darle una nueva entrada.

-Ha estado detrás de la remunicipalización del servicio de aguas, ¿cómo va la gestión de la nueva empresa pública?

-En la anterior empresa, el Ayuntamiento controlaba el 51% del capital, y el restante 49% lo hacía la parte privada, pero era la que dominaba toda la parte técnica. Así que ponernos al día con el software, el renting y todos esos asuntos está siendo muy duro, pero se está consiguiendo facturar y el funcionamiento va cada vez mejor. Sí hay que reconocer que, desde el punto de vista financiero, tenemos un condicionante negativo por la evolución de los préstamos y los tipos de interés, lo que nos ha impedido que podamos amortizar deuda. Eran cuatro millones en total, y nos quedan 2,9 millones, con una cuota trimestral de 35.000 euros.

-La deuda ha sido un caballo de batalla importante para las arcas municipales, ¿cuál es la situación actual?

-A 31 de diciembre, estábamos al 40% de deuda, cuando hace diez años el Ayuntamiento de Priego de Córdoba alcanzaba el 110%. Y en las cifras actuales se incluye la remunicipalización del agua; externalizar el agua fue un error, y los responsables políticos que lo hicieron hasta han pedido disculpas. Todas estas operaciones han provocado que la deuda haya sufrido vaivenes y, evidentemente, en el último ejercicio ha subido por esta única operación, pero era algo que había que hacer y todos los prieguenses estábamos de acuerdo.

-La mejora de las prestaciones sanitarias es una reivindicación de Priego de Córdoba desde hace años y, de hecho, antes de las elecciones andaluzas se firmó un protocolo con la Junta para construir un centro de proximidad hospitalaria, ¿en qué situación se encuentra este proyecto?

-Lo cierto es que deberíamos haber sentado ya a la comisión técnica, y estamos a la espera de que se cumpla porque no me gusta vender humo y confío en que esté en camino muy próximamente porque estamos trabajando en este proyecto. No se han dado pasos determinantes, pero sí técnicos. Por ejemplo, se ha tramitado la documentación, pero no ha culminado la cesión del suelo. El nombramiento del nuevo gobierno andaluz ha aplazado la operación, es algo que siempre ocurre cuando cambian los equipos. Será la prioridad número uno de nuestra campaña, es el mandato número uno que me impongo como alcalde. Igual que hemos conseguido cosas que soñábamos desde hace años como la mejora de las Angosturas, conseguiremos el centro de proximidad hospitalaria. Entre medias, tenemos la buena noticia de que se van a reformar las urgencias del centro de salud.

-Priego de Córdoba es un municipio eminentemente turístico, pero, ¿termina de despegar este sector? ¿Qué proyectos plantea para el próximo mandato?

-Priego de Córdoba es un pueblo agrícola y en el que la confección tiene un papel importante. Respecto al turismo, hemos presentado un plan de sostenibilidad valorado en 1,5 millones de euros ante el Gobierno central para desarrollar diferentes proyectos que den más dinamismo a esta actividad. La principal iniciativa es la adquisición de un antiguo molino aceitero que se encuentra en pleno centro y que queremos convertir en museo del aceite. El otro gran proyecto es el aparcamiento del bajo Adarve. Junto a esto, la intención es empezar a rentabilizar lo que ya tenemos. Hemos restaurado la Fuente del Rey, el entorno de la Fuente de la Salud, el Castillo, hemos abierto el sendero a la Tiñosa, que era una cuestión de dignidad... Ahora tenemos que seguir generando producto. El turismo va a seguir siendo un pilar importante de la economía prieguense y la Oficina de Turismo no para de crecer, pero sin perder de vista que el aceite es lo que nos da de comer.

-Recientemente han finalizado las obras de la calle Río, una de las más monumentales de la provincia, y no sin polémica... ¿Ha quedado como se esperaba?

-Bueno, tampoco han sido muchas las voces críticas, me esperaba más manifestaciones en contra. Al finalizar una obra, la gente siempre habla, pero casi todo lo que estoy recibiendo son parabienes. Cuando veo fotos del antes y el después, no me lo creo.

-Priego no se entendería sin sus aldeas, cada vez más afectadas por la despoblación, ¿qué planes tiene en este sentido?

-Lo que compete a un Ayuntamiento es que las dotaciones estén garantizadas, que llegue el agua, la electricidad, internet, que las comunicaciones sean buenas... Y eso es lo que estamos garantizando. En este sentido, tenemos un proyecto para que la conectividad sea total. Pero conseguir que la población se afiance al terreno es algo que está por encima de lo que puede hacer un político. Las aldeas son lugares paradisíacos, tienen todos los servicios cubiertos y hay algunas donde está aumentando la población tras llegar a un punto crítico, como la Concepción, el Tarajal y la entidad local autónoma de Castil de Campos.

-¿Cómo ha sido el papel de la oposición en este mandato?

-Los políticos debemos leer los resultados electorales, y el PSOE supo leer esa mayoría absoluta abrumadora que conseguimos en 2019 y entendieron que su papel debía ser más discreto. Han bajado bastante los decibelios y no han dificultado excesivamente la gestión. Agradezco el buen hacer durante estos cuatro años, pese a que en esta última fase no estén yendo a las comisiones y es una situación que me entristece.

-¿Tiene el PP fuerza para recuperar la Diputación de Córdoba?

-Por supuesto. Tenemos unos candidatos magníficos en los 77 municipios y confío en que ganemos en muchos ayuntamientos y que por tanto, de manera indirecta, volvamos al gobierno del Palacio de la Merced. Seguro que en muchos municipios se sigue la tendencia que inició Juanma Moreno en Andalucía. Y en la capital contamos con José María Bellido, que seguro obtiene un gran resultado, con una mayoría amplia, después de lograr retos como la base logística.

-¿A quién vería como presidente de la institución provincial?

-Eso sí que es jugar al oráculo. El PP tiene una cantera tremenda en Córdoba, con consejeros, altos cargos, el secretario general del partido... La Masia de la política andaluza es Córdoba, sin duda. Y, si tuviera que citar a alguien, cualquiera de los alcaldes haría un magnífico papel.