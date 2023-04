Fernando Priego: "Mi compromiso con Cabra sigue intacto después de 12 años"

El senador Fernando Priego (Málaga, 1981) afronta su cuarta campaña electoral convertido en uno de los grandes referentes de la política municipal del Partido Popular en Andalucía tras haber encadenado tres mayorías en el Ayuntamiento de Cabra.

-¿Por qué quiere volver a ser alcalde?

-La confianza que durante estos años los egabrenses han depositado en nosotros y el hecho de que algunas cuestiones iniciadas no se han concluido son dos pilares fundamentales que me motivan a volver a presentar una candidatura que siga propiciando que la ciudad avance y se posicione en los primeros ranking. Hace unos días se conocía que Cabra es el segundo municipio más transparente de Córdoba y somos líderes en inversión social. Las cifras de desempleo han caído, se han disparado las afiliaciones a la Seguridad Social y ha aumentado el número de autónomos... Son datos positivos, pero queda mucho trabajo por hacer y no hay alternativas viables, posibles y buenas para esta ciudad más allá del PP.

-Afronta su cuarta campaña electoral, ¿qué queda del joven que se presentó por primera vez?

-Los años que uno acumula en política, como en cualquier otra faceta profesional o de la vida, te hacen madurar, pero como persona, sustancialmente, sigo siendo el mismo, trabajando desde la cercanía, la humildad y el servicio público. Conservo la ilusión intacta y el mismo cariño por mi pueblo, pero a todo esto se une la experiencia que hemos atesorado en estos 12 años, que han sido muy duros y complejos desde el punto de vista de la gestión administrativa.

-¿Su compromiso con Cabra es para el mandato completo?

-Esto es algo que llevan planteando desde la primera vez que me presenté, y es algo con lo que he tenido que luchar desde siempre y que responde a un invento continuo y sistemático por parte de los rivales políticos. Pero la experiencia está ahí y los desmiente. He sido alcalde con mayorías absolutas o muy amplias, y siempre he elegido Cabra. Así que, esté donde esté, mi compromiso con Cabra sigue intacto.

-¿Tiene el PP de Córdoba suficiente fuerza para gobernar en el Palacio de la Merced?

-EEl PP de Córdoba goza de un excelente estado de salud desde el punto de vista político y anímico. Tenemos a un referente y líder claro, que es Adolfo Molina, que ha logrado una gran cohesión. Y estamos muy satisfechos porque hemos ganado elección tras elección, estamos gobernando en la Junta de Andalucía con amplia mayoría y los delegados provinciales están desarrollando su trabajo sin ningún tipo de sectarismo. Gobernamos en Córdoba, en Priego de Córdoba, en Cabra... Y hay que seguir avanzando para ampliar nuestras bases, porque hemos demostrado que el PP es un partido abierto.

-¿Y se ve como presidente de la Diputación de Córdoba?

-No soy yo quien deba decirlo, es algo que tendrán que decidir el equipo de diputados y el propio partido al que represento, llegado el momento. Yo estaré siempre a disposición de lo que requieran, trabajando por Cabra. Lo que sí tengo que decir es que la Diputación requiere un cambio absolutamente necesario para que esté al servicio real de los ayuntamientos y dejando a un lado el sectarismo.

-Pero, ¿le gustaría ocupar esta responsabilidad?

-Es siempre una oportunidad maravillosa poder trabajar por los cordobeses y por los ayuntamientos de la provincia, como he hecho desde el Senado o como portavoz en el Comité de Entidades Locales. Y estaré a disposición de lo que el partido al que represento me proponga.

-¿Qué proyectos importantes quiere poner en marcha en el próximo mandato en el caso de que salga reelegido?

-Tenemos que seguir desarrollando el proyecto estratégico de ciudad para continuar generando empleo y desarrollo. Y hemos conseguido uno de los grandes objetivos que nos proponíamos, que es ser ciudad universitaria. Es un gran logro del que ya podemos presumir y a partir de ahora toca desarrollar el catálogo de grados y cursos. Esto, sin duda, va a repercutir desde el punto de social, cultural y económico en el municipio. También toca desarrollar infraestructuras importantes en las cuales ya hemos trabajado en los últimos años, como la ronda norte, cuya segunda fase se pondrá en marcha muy pronto; el proyecto de recuperación del río o el desarrollo de la Autovía del Olivar, que cuenta con el compromiso de la Junta de Andalucía. También seguiremos trabajando para el desarrollo de las distintas obras ejecutadas con los fondos europeos. En definitiva, son más de 100 las propuestas que completarán nuestro programa electoral con el objetivo de desarrollar el municipio, sin olvidar por supuesto las políticas sociales, para hacer de Cabra una ciudad atractiva para invertir, trabajar y vivir.

-Habitualmente se achaca al PP que tenga poca sensibilidad social...

-En Cabra, lo social ha sido un asunto transversal que ha marcado todos los ámbitos de gobierno, no puede ser de otra manera. Por ejemplo, por primera vez el Ayuntamiento ha puesto en marcha ayudas directas a los jóvenes para vivienda, y a las madres y padres que tienen un bebé o una adopción en marcha. Desde que llegamos a la Alcaldía, hemos atravesado dos crisis económicas, la pandemia del Covid-19 y actualmente el alza de precios, a lo que se unen las políticas intensas de subida de impuestos del Gobierno central. Contra todo esto, hemos creado un escudo social fuerte, que nos ha hecho multiplicar hasta por 1.000 las ayudas del Patronato Municipal de Bienestar Social, sin subir los impuestos en nueve años y con numerosas bonificaciones fiscales. Por ejemplo, tenemos el 95% del IBI bonificado para familias numerosas.

-¿De qué proyecto se siente más orgulloso?

-El hecho de conseguir que Cabra sea una ciudad universitaria tiene una proyección de futuro increíble, pues entendemos que es un éxito comparable a la llegada del Hospital Infanta Margarita que se irá viendo en los próximos años con la implantación de nuevos estudios y nuevos cursos y con la llegada de estudiantes de toda la geografía andaluza y nacional. Pero es difícil decantarse por un solo proyecto. Por ejemplo, la Ciudad de los Niños convirtió a Cabra en un referente sociocultural y de ocio, y aún nos llegan familias de todos los sitios los fines de semana. Eso contribuye al posicionamiento de Cabra desde el punto de vista turístico.

-¿Y cuáles han sido los momentos más duros que ha afrontado en estos años?

-Sin lugar a dudas, la pandemia. Es cierto que, cuando llegamos, el Ayuntamiento estaba en la práctica quiebra; no había dinero ni para pagar las nóminas a dos meses vistas y teníamos avisos de cortes de luz. En 24 meses, conseguimos salir de ahí, pero esto no tiene nada que ver con todas las dificultades que superamos durante la pandemia, sobre todo en los primeros compases, cuando nos vimos prácticamente solos. Poco a poco, pudimos desarrollar una amplia cobertura que ha posibilitado que hayamos recuperado todos los niveles de empleo, afiliación a la Seguridad Social y autónomos de antes del Covid-19. Pero hay momentos que no se olvidan. La mayoría de problemas se pueden solucionar con trabajo, dinero o esfuerzo, pero la pérdida de un vecino es irrecuperable, crea dolor e impotencia. Y despedir a tantos vecinos fue muy duro.

-Cabra está a punto de bajar de los 20.000 habitantes, ¿qué supondría esto y qué está haciendo el Ayuntamiento para evitarlo?

-Es una tendencia demográfica que se está produciendo en la generalidad de los municipios que no se encuentran en sitios costeros o no son potencias industriales, aunque la situación de Cabra es peculiar. Y es que vienen a vivir más personas de las que se van, pero esto es insuficiente para contrarrestar los efectos de la baja natalidad. Desde el Ayuntamiento se pueden hacer algunas cosas, pero quienes tienen que adoptar una postura transversal son el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Así se puso de relieve en un reciente debate en el Senado convocado por la cátedra Next Education. Cabra cuenta con servicios administrativos, educativos, sanitarios, con buenas conexiones... En definitiva, cuenta con todo. Lo que está haciendo el Ayuntamiento es ayudar a los jóvenes que quieren emprender y establecerse aquí, con ayudas a fondo perdido y a la maternidad y con bonificaciones fiscales. Y estamos luchando contra la competencia desleal que ejerce la costa, ya que hemos detectado que algunos vecinos están empadronados allí incumpliendo la legalidad. Debe aflorar el padrón real del municipio.

-Uno de los principales problemas de Cabra es la falta de suelo industrial, ¿hay alguna iniciativa en este sentido?

-En el próximo mandato queremos ayudar a desarrollar suelos que están tipificados como industriales para que se implanten empresas de grandes dimensiones, que es lo que necesita Cabra, porque espacio para pymes sí tenemos. Hay dos retos importantes en este sentido. Uno es desarrollar un polígono de suelo privado, desde el Ayuntamiento actuaremos como dinamizadores. Y luego está la construcción de la subestación eléctrica. Ya tenemos la financiación comprometida y los suelos determinados. Será un convenio a tres bandas entre Cabra, Lucena y la Junta de Andalucía a través de AVRA.

-La rehabilitación del río nunca llega, ¿qué explicación le da a los vecinos?

-Es un proyecto del Gobierno central, que decidió adjudicar la obra con la mitad del dinero que tenía comprometido. Eso ha motivado que la empresa no pudiera cumplir con el proyecto de obra y lo rechazase. En dos años, el proyecto ha sido reformulado, y existía el compromiso de adjudicarlo durante el segundo semestre de 2022, pero la ministra ha mentido y ha incumplido su palabra. Ahora ha dado una nueva fecha para la licitación, que es septiembre de 2023. Espero que así sea. Cuando gobernó el PP, conseguimos cuatro millones de euros para esta obra y se incluyó en el Plan Hidrológico Nacional. Con Pedro Sánchez solo ha habido problemas, cortapisas y plazos incumplidos.

-Parece que el turismo no termina de despegar, ¿qué iniciativas plantea el Ayuntamiento para dinamizarlo?

-Discrepo de esa percepción. En el último año ha subido más de un 25%, y con un importante incremento de visitas internacionales. Aun así, no podemos estar conformes, pues queda un amplio margen de crecimiento. Están a punto de abrir tras su rehabilitación la villa del Mitra y el yacimiento íbero del Cerro de la Merced. También estamos licitando la nueva oficina de turismo y el centro de interpretación Cabra Jurásica en el Molino del Duque. Hemos puesto en marcha, además, un área de caravanas que es de las mejor valoradas de Andalucía. Otros proyectos son la construcción de un centro de interpretación de la BBT en la entrada de la vía verde, que se encuentra en proceso de licitación en los antiguos hangares de la estación. Y está a punto de abrir el primer albergue turístico en la antigua estación de Renfe. Son muchos los proyectos que tenemos en marcha para seguir desarrollando este sector estratégico.

-¿Está ya seguro el barrio de la Villa?

-Podemos darnos por muy satisfechos, porque hemos invertido cuatro millones de euros casi a pulmón para la consolidación de la ladera Sur. El barrio se caía, las grietas eran cada vez mayores en las casas y todo el entorno se encontraba en un estado de franco deterioro. Ahora los vecinos vuelven a dormir tranquilos. Queda pendiente la construcción de un pequeño paseo y una plaza a los pies de las murallas. A continuación, intervendremos en la ladera Norte, sobre la que se asienta el Castillo de los Condes de Cabra, el colegio de escolapias y el convento de franciscanos. Hemos conseguido un convenio nominativo que alcanza los dos millones con el Gobierno de España, más un millón de fondos propios que aportará el Ayuntamiento.