Esteban Morales: "Nuestro proyecto para Puente Genil llega hasta 2030 porque la política municipal necesita tiempo"

Esteban Morales (Puente Genil, 1967) afronta su cuarta campaña electoral con el reto de desarrollar un proyecto integral de ciudad muy ambicioso, con miras a 2030. El candidato del PSOE, también presidente de la empresa provincial de aguas (Emproacsa), reflexiona sobre su frustrado salto a la política autonómica: "Ir en una lista no significa abandonar el municipio, no debe verse como una traición a los vecinos", zanja.

-¿Por qué quiere volver a ser alcalde de Puente Genil?

-En el PSOE tenemos un proyecto que aún no se ha concluido y es importante que siga desarrollándose para completar la transformación que comenzamos hace 12 años. Cuando llegamos, por ejemplo, teníamos un Ayuntamiento arruinado, situación que ya se solucionó. Y no solo eso, hemos implementado políticas de igualdad, mujer y juventud que han cambiado la ciudad, aparte de ejecutar proyectos emblemáticos. Queremos seguir en esa línea.

-Intentó dar el salto a la política andaluza, pero finalmente el PSOE no obtuvo el respaldo suficiente, ¿puede asegurarle a los vecinos que va a permanecer los cuatro años en Puente Genil?

-De hecho, he cumplido con el compromiso de ser alcalde y seguiré siéndolo al menos hasta el 28 de mayo. Participar en una candidatura en otros ámbitos no significa que quieras abandonar la responsabilidad que desempeñas, sino acompañar a tu partido en otros proyectos que te plantean. Es lo que me ocurrió. El PSOE pidió a los alcaldes que dieran un paso adelante, y a uno a los que llamó fue al de Puente Genil. En sí mismo no significa abandonar el municipio, no es una traición a los vecinos. De hecho, hay que poner en valor que llamen a tu alcalde para otro tipo de responsabilidades, porque eso significa que lo consideran valioso. Con anterioridad, me han ofrecido ser director general de puertos y canales, delegado del Gobierno y pertener al consejo de RTVA, y a todas esas responsabilidades dije que no.

-Le preguntaba si, en caso de revalidar la Alcaldía, su compromiso es para los cuatros años completos después de este amago de dar el salto a la política andaluza...

-Claro. Y es más, la mirada del proyecto va aún más lejos, llega a 2030, porque la política municipal necesita tiempo.

-¿Qué ha cambiado en la ciudad desde que es alcalde?

-En general, se ha producido una transformación muy importante no solo en la fisonomía urbanística en estos 12 años, con cambios en muchas calles, muchos barrios, aldeas... Y además hemos puesto en valor políticas que merecen la pena que resaltemos. En deportes, por ejemplo, desde que el PSOE gobierna y se comprometió a ayudar a los clubes tenemos equipos punteros en balonmano o hockey hierba, y a muchos deportistas individuales que compiten al máximo nivel. Y no solo eso. El Ayuntamiento ha recibido reconocimientos de máximo nivel por su transparencia o por el funcionamiento de los servicios sociales, y tenemos mejores cifras de empleo que años atrás. Quien diga que Puente Genil es una ciudad estancada es que no vive aquí.

-Decía hace unos días el PP que Esteban Morales, literalmente, "está acabado"...

-Mi campaña no va a ir de ese tipo de descalificaciones. Cualquiera que conozca a Esteban Morales en Puente Genil y en la provincia conoce la gestión que estamos ralizando, y ese calificativo no es el que escucho. Quizás hay gente que habla sin saber...

-Ya en las anteriores municipales, la lista del PSOE reflejó un cierto desgaste en el municipio. Hablando del día después del 28-M, ¿con quién estaría dispuesto a pactar un gobierno?

-En una campaña electoral no podemos pensar en pactos, sino en que los vecinos tienen la última palabra y son los que eligen el color de su gobierno. Vamos a pactar con los ciudadanos y ciudadanas. Respecto a las elecciones pasadas, veníamos de un resultado histórico, con 14 concejales y el 60% del voto. Mantener estos datos, obviamente, habría resultado una proeza. Aun así, estuvimos a punto de mantener la mayoría absoluta, nos hicieron falta 200 votos, y confiamos en que la ciudadanía mantenga la confianza en nosotros.

-¿Se ve entonces el PSOE con fuerza para ganar?

-Aspiramos a gobernar con la mayor fortaleza.

-¿Qué objetivos se marca para el próximo mandato?

-El reto sigue siendo siempre el mismo, que Puente Genil tenga más oportunidades y se genere trabajo. Pero eso no está solo en nuestra mano. Apostamos por proyectos que mejoren los barrios y las aldeas, con la sustitución del alumbrado para lograr una mayor eficiencia energética, mejorando la seguridad ciudadana con más policía en la calle, más persnal de parques y jardines.... También seguiremos apoyando la cultura, con los encuentros de poesía, flamenco, teatro, blues... Y el compromiso con los clubes deportivos se mantiene intacto, porque el deporte se ha convertido en un estandarte de la ciudad. Esas son las líneas generales de trabajo. Y, respecto a proyectos concretos, culminaremos los Llanos del Cristo, que se van a convertir en un pulmón verde; vamos a comprar el parking del Romeral para impulsar el centro comercial abierto, y Santa Filomena se convertirá en un centro para mayores. Además de todo esto, tenemos el compromiso de redactar el PGOU con una perspectiva integradora y transformadora para que quienes quieran vivir e invertir aquí tengan la posibilidad de hacerlo. Por otra parte, ampliaremos el polígono del huerto de San Pancracio con 200.000 metros más, porque queremos aprovechar las oportunidades de la base logística del Ejército en Córdoba. Por último, seguimos trabajando para que Puente Genil siga siendo la ciudad de la luz.

-Las aldeas tienen un peso importante en Puente Genil. ¿Qué planes concretos tiene para estos núcleos de población?

-Tenemos siete aldeas, en las que viven en torno a 1.500 personas. Desde hace muchísimo tiempo trabajamos para que todas tengan el mismo trato que los barrios, y hay algunas que están incluso mejor dotadas que algunas zonas de la ciudad. En todo caso, trabajaremos en la mejora de la iluminación eléctrica, en la mejora de las calles reponiendo los servicios básicos como el abastecimiento de agua o instalando parques infantiles y biosaludables. También las dotaremos de más policía. Son, en definitiva, medidas para que los vecinos sientan la misma calidad de vida que en la ciudad.

-Emproacsa ha empezado a gestionar el ciclo integral del agua en el municipio, ¿ha sido este proceso el más duro del mandato?

-Hay que confesar que ha sido un proceso complejo, y que lo hemos culminado con la campana sonando en la parte final del mandato. La memoria que amparaba la decisión existía desde hace dos años, pero se votó en contra. Y ahora se ha aprobado por 16 de 21 votos del Pleno. La decisión es un acierto, y con el incremento de precios provocados por la sequía, por ejemplo, pertenecer a una empresa que gestiona el ciclo integral en una gran mayoría de municipios da tranquilidad. Poco a poco, los vecinos se darán cuenta de las mejoras que va a suponer este cambio para el suministro.

-Las protestas por la sanidad pública han sido habituales en los últimos tiempos, ¿han sido electoralistas, como se ha criticado desde determinados ámbitos?

-Las reivindicaciones vienen motivadas por las reclamaciones de los vecinos. Siempre hemos tenido la aspiración de mejorar la sanidad pública, pero cuando ha entrado el PP al gobierno de la Junta, y sobre todo después de la pandemia, ha habido un retroceso. Han disminuido las especialidades, alargado la lista de espera, no se han cubierto las plazas de Atención Primaria, nos hemos quedado sin pediatras... La ciudadanía ha percibido que la sanidad de 2016 era mejor que la de ahora. En ese contexto, se ha creado una plataforma en Puente Genil. Que el Ayuntamiento la apoye no quiere decir que sea fruto de una campaña electoral o un movimiento politizado. Es una movilización que se está produciendo en muchos otros puntos de Andalucía, y se trata de reivindicaciones legítimas. Es de poca altura política que se descalifique a la plataforma.

-¿Termina de despegar el turismo en Puente Genil?

-Estamos trabajando en varios ámbitos, y el turismo va tomando color. En Fuente-Álamo, por ejemplo, las visitas se multiplican cada año, y ahora es una de las mejores villas romanas de España, tal y como se está reconociendo, pues hemos duplicado los mosaicos rescuperados. Otro proyecto en el que estamos trabajando es la conexión de la vía verde del Aceite con la ciudad, y estamos interviniendo en la antigua estación de Campo Real. También hay un proyecto para mejorar los museos arqueológico y de la Semana Santa, y en este sentido queremos comprar la iglesia junto al exconvento de los Frailes para ubicar la exposición y que esté a la altura de lo que Puente Genil requiere. Por último, no vamos a cesar en el proyecto de la ciudad de la luz en Navidad. Está dando unos resultados increíbles, con un gran tirón para el comercio y la hostelería.

-Puente Genil quiere convertirse, además, en ciudad universitaria. ¿Cómo va esa iniciativa?

-Queremos aprovechar la vocación universitaria que tiene Puente Genil, y es un proyecto que todavía hay que concretar con el rector. La idea es sacar partido al sector de la iluminación, en el que la ciudad es puntera, de manera que determinados máster se puedan desarrollar en la sede de Iluminaciones Ximénez, una empresa pionera en toda España. Esa riqueza hay que aprovecharla. Y, además, tenemos la estación del AVE como gran baza para la movilidad de los estudiantes. Es un recurso que no está lo suficientemente explotado.

-¿Cómo evaluaría el papel de la oposición durante estos cuatro años?

-Podemos darle un aprobado, porque hemos conseguido sacar adelante muchos proyectos. En este sentido, es justo reconocer el papel del concejal de Cs que firmó el pacto de gobierno.

-¿Cuál es el estado de salud del PSOE en la provincia?

-El pasado verano obtuvimos un resultado negativo en las autonómicas, y parece que la salud empeoraba, pero tengo claro que se trata de un resultado coyuntural. El 28M demostraremos una recuperación y, sin lugar a dudas, mantendremos el gobierno de la Diputación de Córdoba. Estamos trabajando duro en cada municipio para que así sea.

-¿Cuál ha sido su momento más complicado en estos 12 años en el cargo?

-Durante el primer mandato se vivieron situaciones muy difíciles, porque no teníamos capacidad económica ninguna y hasta nos amenazaban con cortarnos el teléfono. Aunque nada es comparable con la gestión de la pandemia. Teníamos que tomar decisiones sin ningún tipo de faro y sin apoyos de la comunidad autónoma, y hemos estado muy solos. Ha sido un drama muy difícil de digerir y soportar, que siempre estará presente.

-¿Se da por superada la crisis provocada por el Covid-19 en Puente Genil?

-No tenemos ninguna noticia que diga ya lo contrario. La participación de la ciudadanía en cualquier evento o en el día a día da pie a pensar que se da por superada la pandemia. Ahora viene otro problema complicado, que es la sequía.

-De hecho, es responsable de la empresa provincial de aguas de Emproacsa, dependiente de la Diputación de Córdoba, ¿tiene la provincia garantiza el agua para todo el verano?

-Para el uso humano está garantizada en toda la provincia, pero es un consuelo solo a corto plazo. Debemos tener más perspectiva, porque no queda tanto para el año que viene, y el uso agrícola es el que más nos preocupa.