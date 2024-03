Más de 200 efectivos buscan en Lucena a Pedro Mayorgas tras una semana sin rastro del desaparecido

Más de 200 efectivos, entre agentes de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntarios, buscan este jueves en Lucena a Pedro Mayorgas, el hombre de 83 años cuyo paradero se desconoce desde el 29 de febrero, hace una semana. Tras varios días de pesquisas infructuosas, la Subdelegación del Gobierno ha montado este jueves un puesto de mando avanzado desde el que se coordinan las labores de búsqueda. Como ha explicado sobre el terreno la subdelegada, Ana María López, desde primera hora de la mañana se vuelcan en las labores de búsqueda 19 grupos, ocho integrados por voluntarios y el resto por profesionales.

El caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, está siendo investigado por la Policía Judicial. Aunque este jueves participan en los trabajos 160 efectivos de agentes de los distintos cuerpos -Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA)-, auxiliados por 78 voluntarios. En total, son 238 las personas participantes en el dispositivo.

Este gran despliegue, el mayor establecido hasta el momento en el municipio, cuenta además con la Caballería de la Policía Nacional, un helicóptero, el euqipo de drones, agentes de subsuelo y guías caninos. En resumen, "todos los medios de los que disponemos", ha subrayado la subdelegada, quien no obstante ha lamentado que "desgraciadamente" no existe ninguna noticia del desaparecido.

La familia denunció la desaparición el jueves 29 de febrero. El último contacto fue aquella jornada a mediodía, cuando fueron a llevarle la comida a su casa. Por la tarde no recibieron ninguna llamada, lo que les extrañó, unas sospechas que se confirmaron el viernes cuando la mujer que le ayudaba en la casa descubrió que no había signos de que hubiera dormido allí. Y, lo más inquietante, no había rastros de la vida cotidiana de Pedro de las últimas horas.

Los carteles divulgados por SOS Desaparecidos recuerdan que el hombre, de 83 años, mide 1,60 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo canoso, ojos azules y lleva gafas graduadas. Cualquier persona que tenga información o crea que la ha visto puede llamar a los teléfonos 649 95 29 57 y 617 12 69 09 o a través del correo info@sosdesaparecidos.es.

La subdelega del Gobierno ha incidido en que "todas las líneas de investigación están abiertas, no hay ninguna cerrada", y que la Policía Judicial está "trabajando" en el caso. Este jueves, la búsqueda se centra en el entorno urbano de Lucena, que se rastreó el fin de semana. Los expertos en búsquedas de desaparecidos han sectorizado parte del término municipal de Lucena para la mejor coordinación de los equipos participantes, y algunas de estas áreas han empezado ya a repetirse.

El alcalde, Aurelio Fernández, ha recordado que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia "desde el primer momento" y ha explicado ante los medios de comunicación que siguen las labores de búsqueda "con preocupación y deseosos de que haya novedades y alguna buena noticia". El primer edil, además, ha agradecido a todos los cuerpos de seguridad, los voluntarios y los vecinos "el trabajo que están haciendo" y la manera en que el municipio "se está volcando con la familia e intenta ayudar".