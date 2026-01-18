Dos muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba

Este es el estado del tren decarrilado en Adamuz que viajaba entre Málaga y Madrid

Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes en la tarde de este domingo en la provincia de Córdoba, a la altura del término municipal de Adamuz, según ha confirmado Iryo. En el suceso han resultado heridas al menos una veintena de personas de las 300 que viajaban en el tren de la compañía.

La incidencia ha empezado cuando el tren de larga distancia Iryo 6189 entre Málaga y Puerta de Atocha se ha salido en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por esta vía circulaba el tren de larga distancia 2384 Puerta de Atocha - Huelva, que también ha descarrilado, ha explicado Adif.

En el caso del tren Iryo, se han salido los vagones desde el número 6 hacia atrás. Los más afectados han sido los vagohnes 6 y 8.

El accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia, donde se ha instalado un hospital de campaña. El 061 ha desplegado en un primer momento cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

Los viajeros están relantado a través de las redes sociales escenas de mucho caos, pues uno de los vagones ha volcado por completo.

Mientras, Adif ha confirmado que las circulaciones de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentran "suspendidas".