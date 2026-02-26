El Congreso de los Diputados valida por unanimidad las ayudas a las víctimas del accidente de Adamuz

El pleno del Congreso de los Diputados se ha mostrado a favor por unanimidad, a falta de la votación, de validar el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz, en que murieron 46 personas, y Gelida (Barcelona), en el falleció una persona, y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de las lesiones más graves.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias y, mientras que los más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El decreto-ley lo ha defendido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha destacado que la norma "no prejuzga las responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso".

Las ayudas se pueden pedir hasta el 4 de mayo

Torres ha subrayado también que el objetivo del Gobierno con este decreto es el de "otorgar rápidamente las ayudas", que se pueden solicitar hasta el 4 de mayo y ha puesto como ejemplo de celeridad que las oficinas de Huelva y Barcelona se abrieron el mismo día que el decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras defender la "seguridad de la red ferroviaria", el ministro ha manifestado el compromiso del Gobierno con la investigación, la transparencia informativa y la adopción de medias correctoras "cuando proceda".

Asimismo ha resaltado que la norma procura también "simplificar al máximo los trámites", de forma que, si las víctimas lo solicitan, la administración recabará la información para presentar la solicitud de las ayudas, con el fin de evitarles que tengan que aportar documentos que ya obran en poder del sector público.

El diputado cordobés del PP Bartolomé Madrid ha dicho que el "sí" de su grupo es un "sí a favor de las víctimas" y un "no al olvido, que no es una opción en democracia", como ha su juicio demuestra la comisión de seguimiento anunciada por el presidente andaluz Juanma Moreno.

El representante popular ha insistido en la "necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades", ha acusado al Ejecutivo de no tener como "prioridad" a las víctimas y ha dicho que España "no se merece a un ministro tuitero y faltón" como Óscar Puente, que no ha asistido al debate por un "tema personal", según fuentes de su departamento.

También la diputada de Vox Carina Mejías ha arremetido contra Puente, al que ha acusado de mentir y de no "dar la cara" ante el pleno y las víctimas, y quien debe -ha remarcado- dejar su cargo.

Mejías además ha acusado al Gobierno de querer comprar el silencio de las víctimas "a golpe de talonario" con el decreto que hoy se convalida.

Por su parte, grupos como ERC y Podemos han aprovechado su intervención para pedir al Ejecutivo que ponga fin a externalizaciones y "privatizaciones encubiertas" en un servicio esencial como el ferrocarril.

Mientras, el PNV ha exigido que "se aclare el alcance de las exenciones fiscales para que las familias no tengan que litigar con Hacienda" y que la administración actúe "con la máxima diligencia para que ningún expediente sufra retrasos". "No deben cumplir los plazos, deben batirlos", ha reclamado.

En nombre de Junts, el diputado Isidre Gavin ha llamado a "no utilizar el drama ni a las víctimas cuando se formulan posiciones políticas" y a que el Gobierno haga un "traspaso integral como Dios manda" a Cataluña de sus rodalies.

Desde Bildu, Mikel Otero ha apuntado que, a su juicio, el accidente de Adamuz fue el resultado de "algo más profundo" que un hecho puntual y fortuito y que ha vinculado con la "escasa financiación".

Desde Sumar, Félix Alonso ha asegurado que el Gobierno hará una "reevaluación de la política ferroviaria con una mirada amplia", una vez que se conozcan las causas del accidente de Adamuz, mientras que la socialista Rafaela Crespín ha elogiado la labor del Hospital Reina Sofía que atendió a las víctimas y del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, que ha seguido el debate junto a su equipo de gobierno desde la tribuna de invitados del hemiciclo.