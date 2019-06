IU abrirá un expediente contra los ediles que no apoyaron el pacto en Adamuz y La Rambla

IU va a iniciar un expediente contra los ediles que no apoyaron los pactos de investidura de las alcaldías de las localidades de Adamuz y La Rambla. El responsable provincial de Organización de IU, Sebastián Pérez, ha avanzado que la coalición de izquierdas adoptará esta medida en los próximas días "para ver lo que ha pasado".

Pérez ha detallado que la aplicación de estas medidas van desde "la sanción" de los ediles hasta la "expulsión" de los mismos, si bien, ha destacado que también puede ser que no ocurra "nada". El dirigente de IU, no obstante, no ha querido avanzar más al respecto.

Y es que, el Ayuntamiento de Adamuz ha pasado de estar gobernado por el PSOE a la formación independiente Democracia Ciudadana de Adamuz, con Manuela Bollero Calvillo, al frente. Mientras que en La Rambla, es el popular Jorge Jiménez el regidor para los próximos cuatro años.

Ambas alcaldías para los citados partidos han sido posibles después de que en el caso de Adamuz, Bollero Calvillo lograse el voto del concejal del PP y el de IU, mientras que en la localidad rambleña el PSOE e IU no han llegado a un acuerdo de estabilidad.

Así, en ambos casos los ediles de IU se saltaron que la formación acordó con el PSOE que "obligaba a las dos fuerzas políticas" a "respetar la lista más votada en cada municipio y a no llegar en ningún caso a pactos con representantes de otras fuerzas políticas de derechas o independientes".