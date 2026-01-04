El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera compra las 86 parcelas del fallido Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba

El proyecto del Parque Agrolimentario del Sur de Córdoba pasa, definitivamente, a mejor vida. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera ha adquirido al fin los terrenos de lo que a principios de milenio estaba llamado a convertirse en el gran motor de la innovación agrícola de la provincia, un proyecto que la Junta puso sobre la mesa coincidiendo con el boom de los parques tecnológicos pero que nunca llegó a materializarse.

Tras años de enrevesados trámites burocráticos, el Consistorio aguilarense ha adquirido finalmente los terrenos, una operación por la que ha desembolsado 600.000 euros y que a partir de ahora le permitirá poner en carga 135.000 metros cuadrado de suelo industrial y dotacional.

Con el objetivo de desarrollar estos suelos, el Ayuntamiento del municipio de la Campiña Sur, la Junta de Andalucía a través de la empresa pública Agapa, la Diputación y la Universidad de Córdoba constituyeron en 2003 una sociedad anónima, de la que el Consistorio poseía el 49% del capital. Las actuaciones quedaron paralizadas en 2014 tras una inversión de cuatro millones de euros, y los problemas acumulados llevaron incluso a la extinción de la empresa.

Adquiridas 86 parcelas

La escritura de compraventa ya ha sido firmada por la alcaldesa aguilarense, Carmen Flores, y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en representación de lo que quedaba de la sociedad anónima del Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba.

El Ayuntamiento sostiene que la adquisición de estas parcelas "se presenta como una decisión estratégica para el desarrollo del municipio", tal y como el Pleno manifestó por unanimidad hace unos meses. Su ubicación, el déficit de suelo industrial en la localidad, la necesidad de generar empleo, la lucha contra la despoblación o la proximidad a la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba "constituyen razones de peso para justificar esta inversión", según el Consistorio.

De acuerdo al proyecto de reparcelación aprobado definitivamente por acuerdo de la junta de gobierno local en 2011, la unidad de ejecución SI-11 desarrollada para la localización del Parque Agroalimentario del Sur se dividió en 92 parcelas lucrativas. De ellas, seis eran propiedad del Ayuntamiento desde entonces como materialización del derecho a la obtención del 10% del aprovechamiento subjetivo que le corresponde a la Administración local en este tipo de operaciones. Las 86 parcelas restantes quedaron inscritas a nombre de la sociedad anónima promotora y son las que ahora ha adquirido el Ayuntamiento, hasta sumar entre todas 135.373,45 metros cuadrados.

Un pago muy complejo con embargos y cargas

Llegar a este momento no ha sido fácil, y ha centrado gran parte del trabajo del equipo liderado por Carmen Flores desde que IU regresó a la Alcaldía. De hecho, sobre los terrenos pesaban deudas y embargos, que el Ayuntamiento ha tenido que afrontar ahora. Así, los 600.000 euros destinados a la adquisición se fraccionan en varios pagos, empezando por los 235.000 euros destinados a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el levantamiento de embargos.

Otros 53.000 euros van dirigidos al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local para cancelar el embargo practicado por la Diputación, y 11.000 euros se retienen para asegurar la cancelación de las cargas que pesa sobren las fincas en el Registro de la Propiedad. Los 300.000 euros restantes se han abonado mediante transferencia bancaria a la sociedad transmitente tras la firma de la escritura pública.

El Parque Agroalimentario del Sur, un proyecto fallido de hace 20 años

El germen Parque Agroalimentario del Sur hay que buscarlo 20 años atrás, cuando la Junta de Andalucía anunció que en unos años sería realidad el que entonces se dio en llamar Parque Tecnoagroalimentario, un proyecto que se ubicaría en alguna localidad de la Campiña Sur cordobesa entonces por decidir, enmarcado dentro del plan de construcción de este tipo de iniciativas tecnológicas que planeaba ubicar la Administración autonómica en distintos puntos de la comunidad autónoma.

El proyecto se lo disputaron a partir del anuncio, además de Aguilar de la Frontera, Lucena, Puente Genil y Montilla. Finalmente, en 2006 la Junta anunció que se ubicaría en tierras aguilarenses, si bien, la entonces Administración Chaves dejó claro que el proyecto sería de índole comarcal. En 2007, se creó su sociedad gestora del parque , integrada por la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y la Universidad de Córdoba.

Entre los objetivos de la misma figuraba el de convertir al parque en un referente de investigación y desarrollo para la importante industria agraria del Sur de Córdoba, que cuenta con distintas denominaciones de origen protegidas del vino y el vinagre (Montilla-Moriles), del aceite (Baena y Lucena), además de con productos señeros como el ajo de Montalbán. Desde entonces se anunciaron muchas fechas para su puesta en marcha, si bien el parque terminó siendo un solar de 135.000 metros a medio urbanizar.