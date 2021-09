La luz del arte urbano brilla en lo más desconocido del casco histórico de Baena

La creatividad, los colores, los trazos y la magia que esconde el arte callejero adquieren visibilidad en Baena a través de la recién inaugurada Ruta de Arte Urbano, que permite dar un paseo singular por el casco histórico del municipio. Un proyecto que plasma esta particular visión en un espacio público, trasladando un mensaje a la sociedad y permitiendo así poder ser disfrutada y conocida por todo aquel que lo demande.

Esta es una iniciativa del artista baenense Javier Castilla, Sake, que ha ideado un callejero de la ciudad donde están ubicadas un total de 19 obras, aunque indica que “hay muchas más”. Este emprendedor explica que desde hace 15 años hay grafitis en el municipio, si bien desde hace unos cinco es cuando se ha dado “un toque más ligado al arte urbano, con un hilo conductor y que responde a algo más pictórico”.

Porque estas obras de arte “guardan una calidad, una estética y un mensaje, y están realizadas por artistas de renombre, muy conocidos y que han pintado por todo el mundo”, si bien reconoce que han venido a Baena de forma “desinteresada”. Entre estos autores, Castilla señala a Boar (Baena), Sota (Córdoba), Pablo Gandasegui, Timek y Mr. Drili (Sevilla), Ione Domínguez (Canarias), Kid Crow (Alemania), Apitatan (Ecuador), Cuore (Argentina), Guido Palmadessa (Argentina), Fío Silva (Argentina), Dúo Amazonas (Argentina y Colombia) y Alena (Bielorrusia).

En definitiva, son obras con un estilo y una técnica dispar, realizadas por personas profesionales que se dedican a esto y que asisten a festivales, eventos, exposiciones y muestras de arte contemporáneo a nivel mundial y que han acudido a Baena libremente y sin respaldo institucional. “Sin duda, un punto de distinción de esta ruta”, afirma el creador.

Sake destaca su interés por centralizar este arte en el casco antiguo del municipio, ya que “es seña de identidad frente a propuestas de arte urbano de otros sitios donde se hacen en fachadas grandes y lugares visibles con un contexto igual”. “En Baena, centrarlas en el casco histórico significa dar visibilidad y poner en valor este casco, que es uno de los mejores de la provincia y tan falto está de propuestas”, insiste.

No obstante, el artista baenense matiza que “esto no significa pintar en todos sitios, sino guardar una armonía, porque hay zonas que brillan por su estética concreta de casas blancas y bajitas sin edificios altos, e imponer una obra de arte urbano en un lugar que no debe estar, es una obra mal hecha”.

En su opinión hay que pintar en zonas que “no condicionen el entorno y consensuado con los vecinos del barrio”, pero sería sin duda una forma de “ponerlo en valor, revertir el despoblamiento y diferenciarnos de otras rutas y propuestas porque es un sitio con mucho encanto”.

Para Javier Castilla, “lo importante de todo esto es que además de crearse un ruta concreta que ya se puede visitar, acabe sumándose a la oferta cultural que existe en Baena, que se respete el arte urbano como una expresión artística que hay que tener en cuenta y que sea una suma que haga que la ciudad tenga atractivo para el visitante y para los que somos de aquí”.

“Se trata de una ruta que pretende poner en valor el arte urbano, darle importancia a estas obras que se han hecho, que Baena esté en el mapa y todo ello se sume para que entre todos podamos conseguir la puesta en valor de lo que tenemos y una apuesta cultural más amplia”.